Van rare stoornissen tot vreselijke ziektes: deze sterren zijn op de sukkel met hun gezondheid (deel 3)



06 september 2019

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Een mens kan wat meemaken. Van vervelende of bizarre aandoeningen en afwijkingen tot levensbedreigende ziektes. Het klopt: je gezondheid is effectief het belangrijkste. Ook heel wat beroemde sterren hebben last van lichamelijke of psychische miserie. In deze nieuwe reeks gaat weekblad Tv Familie op zoek naar de meest opmerkelijke aandoeningen van beroemdheden.

Tijdens haar ‘Beverly Hills, 90210’- en ‘Charmed’-periode was de ziekte van Crohn de grote boosdoener voor Shannen Doherty (48). Maar vier jaar geleden kreeg ze de klap van haar leven, toen ze borstkanker bleek te hebben. Dat raakte bekend toen ze klacht indiende tegen de firma die haar zaken behartigde. Die zou een betaling voor Shannens ziekteverzekering niet uitgevoerd hebben, waardoor ze een jaar niet verzekerd was.

Pas toen haar verzekering weer in orde was, ging Shannen naar de dokter voor haar jaarlijkse check-up. En werd de agressieve tumor met uitzaaiingen naar de lymfeklieren ontdekt. Volgens de actrice zou de kanker in een vroeger stadium zijn ontdekt als ze eerder naar de dokter had gekund. De gevolgen waren desastreus. Shannens aangetaste borst werd geamputeerd, en ze moest een loodzware chemokuur ondergaan, gevolgd door bestralingen. “Ik herinner me dat ik in de douche mijn haar waste en dat het plots met plukken uitviel”, vertelt ze. “Ik riep om mijn moeder. Dat moment was zwaarder dan alle operaties. Toen besefte ik echt wat me overkwam.”

Voorgoed veranderd

Door de chemo kwam Shannen veel bij en kwam ze vervroegd in de menopauze. Een jaar na de masectomie volgde een reconstructieve ingreep. Ze heeft moeite om haar nieuwe ‘ik’ te aanvaarden. “Ik zal nooit meer mijn figuur van vroeger terugkrijgen”, zegt ze. “Sommige medicijnen doen de collageen in mijn lichaam verdwijnen, dus ik zal nooit meer een rimpelvrij gezicht hebben. Da’s moeilijk, maar tegen sommige zaken kán je gewoon niet vechten.”

“Nu ben ik in remissie”, aldus de actrice. “Maar het is nog niet voorbij. Elke vijf jaar zonder kanker is een mijlpaal.” Toch kijkt ze ook met een positief gevoel terug op de voorbije intense jaren. “Hoe ingrijpend en brutaal het ook was, kanker krijgen was een geschenk”, aldus Shannen. “Het heeft me zoveel geleerd en me voorgoed veranderd als mens.”

Feesten en drinken

Popster Selena Gomez (27) kreeg onlangs ruzie met de vriendin die haar leven redde. In 2017 stond Francia Raisa een nier af aan Selena, die aan lupus lijdt. Dat is een auto-immuunontstekingsziekte waarbij antistoffen tegen het eigen lichaam worden aangemaakt en die afwijkingen in de organen kunnen veroorzaken. Francia stierf bijna tijdens de operatie, en Selena kon haar BFF nadien niet genoeg bedanken voor haar grote offer.

De zangeres zwoer ook dat ze gezonder zou leven, om haar nieuwe nier te sparen. Maar sinds enige tijd is Selena weer aan het feesten en drinken. Francia heeft daar - begrijpelijk - haar bedenkingen bij, maar dat pikt Selena niet. De twee spreken niet meer met elkaar.

Constant griep

Ook ‘The Shape of Water’-ster Sally Hawkins (43) heeft lupus. “Gelukkig kan ik blijven functioneren”, zegt ze. “Bij mij manifesteren de symptomen zich in golven. Soms voel ik me zo ziek en moe dat ik amper uit bed kan, maar die momenten overheersen niet. Meestal kan ik gewoon werken en leven. En daar ben ik heel dankbaar voor.”

“Lupus voelt alsof je constant griep hebt”, zegt zangeres Toni Braxton (51). “Sommige dagen worstel ik me erdoor, andere geraak ik niet uit bed. Wanneer ik me slecht voel, zeg ik tegen mijn kinderen: ‘Mama gaat een beetje relaxen in bed vandaag.’”

Ondanks haar vele ziekenhuisopnames en slechte dagen heeft Toni naar eigen zeggen nooit een optreden moeten afzeggen door haar ziekte. “Maar soms vraag ik me na een show af: hoe heb ik dat in godsnaam voor mekaar gekregen?”

Oorsuizingen

Pas toen hij werd kaalgeschoren voor z’n rol in ‘Tomb Raider’ ontdekte Gerard Butler (49) dat zijn linkeroor misvormd is. Dat is een overblijfsel van een operatie in zijn kinderjaren. De Schotse acteur is hardhorend aan dat oor en heeft last van tinnitus of oorsuizen. Tinnitus komt veel voor, en kan patiënten tot wanhoop drijven. Een behandeling is er vooralsnog niet.

“Jammer genoeg denk je pas aan oorbescherming als het te laat is”, zegt Chris Martin (42). Ook de Coldplay-zanger heeft tinnitus. Bij Chris gaan de oorsuizingen gepaard met hevige hoofdpijn. Hij is ervan overtuigd dat hij de aandoening kreeg door als tiener naar te luide muziek te luisteren. Zijn advies: bescherm je oren als je naar een concert gaat.

Doodvonnis

Voormalige ‘Baywatch’-ster Pamela Anderson (52) raakte 25 jaar geleden besmet met hepatitis C nadat ze een tatoeage liet zetten met een naald die eerder was gebruikt door haar toenmalige man Tommy Lee (56). “De diagnose klonk als een doodvonnis”, vertelt de actrice. “De dokters gaven me maximum tien jaar. En toen die om waren, zeiden ze dat ik er niet per se aan zou sterven. Maar het risico op leverkanker was wel heel groot.”

In 2015 volgde Pamela - op aandringen van rocker Tommy Lee - een medicijnenkuur van drie maanden. “Na twaalf weken had ik het gevoel dat ik twintig jaar van m’n leven had teruggekregen”, vertelde ze daar toen over. De behandeling kostte bijna 100.000 euro, en werd gedekt door haar ziekteverzekering. En belangrijker: Pamela en haar ex-man zijn volledig genezen van hepatitis C.

Muzieklegende Lou Reed had minder geluk. Hij overleed in oktober 2013 op z’n 71ste aan complicaties van hepatitis C, enkele maanden nadat hij een levertransplantatie kreeg.

Paarse vlekken

Billy Corgan (52), de leadzanger van de Smashing Pumpkins, lijdt aan het syndroom van Klippel-Trénaunay, een zeldzame aangeboren vaatziekte die spataders, paarsrode vlekken en misgroeiingen van beenderen en zacht weefsel veroorzaakt.

Na een hersenbloeding werd bij rocker Bret Michaels (56) een ernstige aandoening vastgesteld: hij had een gat in zijn hart. Bret vertelt: “De neurochirurg zei dat mijn toestand ‘zeer verontrustend’ was. Maar het goede nieuws was dat ik geopereerd kon worden.” Het gat werd dichtgemaakt, maar daarmee was het leed niet geleden. De zanger heeft ook diabetes en onderging in 2014 een nieroperatie. Hij begon veel te snel weer op te treden en kreeg als gevolg daarvan een inwendige bloeding.

Twee panty’s

Grammy Award-winnares LeAnn Rimes (37) lijdt aan een zware vorm van psoriasis, een storing in het immuunsysteem waardoor huidcellen te snel groeien en schilfers ontstaan. De zangeres kreeg de ziekte toen ze twee was. Tachtig procent van haar lichaam was aangetast.

Leann verborg haar ziekte jarenlang. “Ik droeg twee panty’s over elkaar op het podium en durfde alleen lange jurken en jeansbroeken te dragen, zelfs als het broeiheet was.” LeAnn probeerde verschillende - vaak agressieve - therapieën met teer en medicijnen die normaal gezien gebruikt worden om afstotingsverschijnselen bij transplantaties tegen te gaan.

“Optreden als ik een aanval had was moeilijk”, vertelt LeAnn. “Mijn huid barstte open en bloedde. Het was erg pijnlijk. Psoriasis eist een lichamelijke en emotionele tol. Je wordt veroordeeld. Ik was beschaamd en had geen zelfvertrouwen. Mensen staarden me aan.” Uiteindelijk kreeg ze de ziekte met een gezonde levenswijze en de juiste medicatie onder controle. “Ik heb m’n gezondheid topprioriteit gemaakt”, aldus LeAnn. “Ik sport elke dag. Ik eet gezond. En ik houd de stress onder controle. Want stress heeft een grote impact op mijn psoriasis.” Ze heeft één advies voor lotgenoten: “Als je je geïsoleerd voelt, moet je hulp vragen. Onthoud: je bent niet alleen.”

Vlekken verdoezelen

Kim Kardashian (38) erfde psoriasis van haar moeder Kris Jenner. Het verdict kwam hard aan bij de realityster, die het allemaal van haar uiterlijk moet hebben. Ze houdt haar volgers op social media op de hoogte van de opflakkeringen van haar ziekte, met foto’s van haar aangetaste benen en gezicht. Ze lost haar probleem op met bodymake-up, waarmee ze dagelijks de vlekken verdoezelt.

Tongkanker

Hollywoodster Michael Douglas (74) werd in 2010 getroffen door kanker. “Keelkanker”, beweerde hij. “Gekregen door orale seks.” Later bleek dat hij had gelogen en dat het om tongkanker ging. Volgens de acteur loog hij op aanraden van zijn artsen. “Er werd gevreesd dat ik een deel van mijn kaak en tong zou verliezen door de ziekte en dat zou te heftig geweest zijn voor het publiek”, bekent hij. Na intensieve chemotherapie is Michael Douglas volledig genezen. “De kans dat ik herval, is maar vijf procent. Waarschijnlijk komt het dus nooit meer terug.”