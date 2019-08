Van rare stoornissen tot vreselijke ziektes: deze sterren zijn op de sukkel met hun gezondheid (deel 2)

30 augustus 2019

Van vervelende of bizarre aandoeningen en afwijkingen tot levensbedreigende ziektes. Het klopt: je gezondheid is effectief het belangrijkste. Ook heel wat beroemde sterren hebben last van lichamelijke of psychische miserie. In deze nieuwe reeks gaat weekblad Tv Familie op zoek naar de meest opmerkelijke aandoeningen van beroemdheden.

Camila Cabello (22) voert al wekenlang de hitlijsten aan met ‘Señorita’, haar duet met haar vriend Shawn Mendes (21). Maar ondanks haar status van sexy en zelfbewuste superster is Camila erg onzeker. Al sinds haar kindertijd kampt ze met een angststoornis. “Er zitten twéé Camila’s in mij”, vertelt de zangeres. “Het kleine meisje dat doodsbang is voor alles dat ze niet kent en constant piekert over wat er kan fout gaan. En de andere Camila, die zelfverzekerd is en weet wat ze wil.”

“Als kind was ik ongelooflijk schuchter, nerveus en angstig”, zegt Camila. “Zingen voor mijn ouders of vrienden: dat durfde ik niet. Ik werd al nerveus toen ze ernaar vroegen. Als mensen ‘Happy birthday’ zongen, kreeg ik tranen in mijn ogen en voelde ik me overweldigd. Alleen op mijn kamertje, als mijn ouders niet thuis waren, alleen dan durfde ik een liedje te zingen. Hoe ik met die angst heb leren omgaan? Niet, ik heb ze nog steeds.Maar ik ben als persoon erg veranderd. Mijn motto is nu: doe waar je bang voor bent.”

Uitgeput

Verlegenheid, daar heeft Venus Williams (39) weinig last van. De tennisster heeft een ander probleem: ze lijdt aan het syndroom van Sjörgen. Dat is een zeldzame chronische, reumatische auto-immuunziekte waarbij de slijmvliezen in de mond, de ogen en op andere plaatsen van het lichaam uitdrogen. Het begon in 2004, toen Venus plots last kreeg van vermoeidheid en kortademigheid. “Hoe hard ik ook werkte, ik geraakte niet in vorm”, zegt ze. “Ik was ook constant uitgeput. Het was echt frustrerend. De symptomen werden erger en erger, tot ik geen professioneel tennis meer kon spelen.”

Venus kreeg jarenlang verkeerde diagnoses voor haar klachten. “Veel van Venus’ lotgenoten worden versleten als hypochonders, omdat je uiterlijk niks van de ziekte merkt”, aldus een specialist. “De symptomen lijken ook erg op die van artrose en astma.” Zeven jaar duurde het voor Venus wist wat haar mankeerde. “Da’s jammer genoeg typisch voor mensen met een auto-immuunziekte”, vertelt ze. “Ze krijgen ofwel een verkeerde diagnose of zijn te ziek om te functioneren. Ik heb me lang machteloos gevoeld. En je kan je ook voorstellen dat het een invloed had op mijn tennisspel.”

Chronisch vermoeid

Over een maand heeft Cher (73) afspraak in het Sportpaleis. Het popicoon lijkt onvermoeibaar, maar niks is minder waar. Cher lijdt al jaren aan een ernstige ziekte. In de jaren 80 raakte ze namelijk besmet met het Epstein-Barrvirus, dat klierkoorts, CVS of in sommige gevallen kanker veroorzaakt. Cher moest drie jaar stoppen met zingen en dacht dat ze het niet zou overleven. Uiteindelijk vond ze een gepaste behandeling in Duitsland. Genezen is geen optie, maar de zangeres voelt zich wel weer stukken beter.

Wielrenner Mark Cavendish (34) was bijna een jaar out nadat bij hem het Epstein-Barrvirus werd vastgesteld. Z’n lotgenoot Randy Newman (75), van o.a. de hit ‘Short People’, vertelt: “Ik kon geen twee treden op zonder buiten adem te zijn. Maar het ergste is het feit dat er gewoon niks meer is waar je naar kan uitkijken. Alles wat je doet, is even vermoeiend.”

Zeven dagen in coma

Tijdens de opnamen van de tv-reeks ‘Living Dolls’ in 1989 zakte Halle Berry (53) in elkaar en belandde ze in een coma. Pas zeven dagen later werd ze opnieuw wakker. De diagnose: diabetes type 1. Sindsdien volgt ze een gezond dieet, doet ze yoga en spuit zichzelf insuline in. “Ik schakelde over naar verse groenten, kip, vis en pasta”, aldus de Oscarwinnares. “Rood vlees werd van m’n menu geschrapt. Net als fruit, dat vaak té veel suiker bevat. Nu eet ik dingen als gegrilde tonijn met lookpuree. Mijn dieet is vetrijk en eiwit- en koolhydraatarm.”

‘Mijn eigen schuld’

Halle is lang niet de enige celebrity met suikerziekte. “Het is volledig mijn eigen schuld dat ik diabeters kreeg”, liet Tom Hanks (63) zich al ontvallen. De acteur heeft type 2, dat vooral veroorzaakt wordt door een ongezonde levensstijl.

Toen hij in de gevangenis zat, verwaarloosde O.J. Simpson (72) zijn suikerziekte. Hij leefde van junkfood en zoetigheden en kwam ettelijke kilo’s bij. Toen hij in aanmerking kwam om vervroegd vrij te komen, schoot hij echter in actie. Hij schakelde over op een caloriearm dieet en trainde zich te pletter. Op 1 oktober 2017 verliet een fitte Simpson de gevangenis als een vrij man.

Sharon Stone (61) spuit zichzelf dagelijks insuline in om haar diabetes onder controle te houden. Salma Hayek (52) kreeg dan weer af te rekenen met zwangerschapsdiabetes, een familiekwaal.

Lyme-familie

Topmodel Bella Hadid (22), haar moeder Yolanda (55) en broer Anwar (20) lijden alle drie aan de ziekte van Lyme. Toen de diagnose in 2012 werd gesteld, zag Bella haar droom om als ruiter aan de Olympische Spelen deel te nemen in rook opgaan.

Lyme wordt veroorzaakt door een tekenbeet en leidt tot vermoeidheid, gewrichtspijn, spraak- en concentratieproblemen en slapeloosheid. De ziekte is te behandelen met antibiotica, maar de symptomen kunnen lang aanhouden. “Het is niet vreemd dat meerdere leden van een gezin de ziekte krijgen”, zeggen artsen. “Ze maken dezelfde reizen, gaan samen wandelen...”

Slaapzucht

Ook Bella’s zus Gigi Hadid (24) deelt in de ellende. Bij haar werd de ziekte van Hashimoto vastgesteld, een aandoening van de schildklier. De symptomen zijn gewichtsverlies, slaapzucht en depressie. “Mijn lichaam is er helemaal door veranderd”, vertelt het topmodel, dat vaak kritiek krijgt omdat ze zo mager is. “Vóór ik de juiste medicatie had, noemden ze me te dik voor modellenwerk. Dat ik een tijd wat molliger was, kwam door de vele ontstekingen en het vocht dat mijn lichaam vasthield.”

Levensbedreigend

Toen haar tanden, wimpers, vingernagels en haar begon uit te vallen, stuurde haar arts ‘NCIS’-actrice Jennifer Esposito (46), een ex van filmster Bradley Cooper, niet naar het ziekenhuis maar naar een psychiater. “Het was heel erg”, zegt Jennifer. “Er was niks mis met mijn hersenen, maar wel met mijn lichaam. Ik was zo ziek dat ik bijna doodging.”

De actrice heeft coeliakie, een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door gluten en kan leiden tot ernstige buikpijn en levensbedreigende vitaminetekorten. Jennifer diende klacht in tegen zender CBS nadat ze door haar gezondheidsproblemen uit de reeks ‘Blue Bloods’ werd geschreven. Ze opende haar eigen glutenvrije bakkerij in New York, maar dat avontuur eindigde met een schuldenberg. Jennifer schreef een boek over haar aandoening.

Doodsvonnis

Jack Osbourne (33), de zoon van Ozzy en Sharon, kreeg op zijn 26ste te horen dat hij multiple sclerose of MS heeft, nadat hij plots slechter begon te zien uit z’n linkeroog. “Achtenveertig uur later was dat oog voor 90% blind”, zegt hij. “De dokters deden alle mogelijke tests, tot zelfs een MRI. Daaruit bleek dat delen van mijn hersenen en ruggengraat verlammingsverschijnselen vertoonden.”

“De timing was slecht”, aldus Jack. “Ik was net vader geworden, en dacht dat mijn doodsvonnis getekend was.” Aan z’n ouders had de jongeman niet veel. “Mijn vader geloofde niet dat ik ziek was”, aldus Jack. “Ergens wel begrijpelijk, want bij hem werd ooit verkeerdelijk de diagnose MS gesteld. En mijn moeder, tja... Zij gaat niet zo goed om met slecht nieuws.”

Depressie

Jack sukkelde in een depressie. “Ik kroop ’s avonds in m’n bed en dacht: hopelijk is morgen niet een van die dagen... Een slechte dag is wanneer ik om één uur ’s middags niet uit m’n zetel geraak omdat ik perte totale ben. Ik háát het om niks te doen.” Vandaag staat Jack een stuk positiever in het leven, ook al kreeg hij intussen een echtscheiding te verwerken.

Andere bekende personen met MS zijn Alan Osmond (70) van de Osmonds en zijn zoon David, actrice Jamie-Lynn Sigler (38) - die de dochter van maffiabaas Tony speelde in ‘The Sopranos’ -, en gewezen talkshowhost Montel Williams (63), die vecht voor het legaliseren van medicinale marihuana voor MS-patiënten.

Verzonnen ziekte?

Narcolepsie is een storing in de slaap en waak-functie van de hersenen. Genezen kan niet, maar de aandoening is met medicatie goed onder controle te houden. De Amerikaanse talkshowpresentator en komiek Jimmy Kimmel (51) is een van de bekendste patiënten. Hij heeft er naar eigen zeggen weinig last van.

“Eerlijk gezegd, ik heb liever narcolepsie dan dat ik het niet zou hebben”, aldus Kimmel. “Als ik een vlucht naar Vegas neem, val ik in slaap nog voor het vliegtuig opstijgt en ik word pas wakker lang nadat we geland zijn. Ik ben altijd bijna in slaaptoestand.” Volgens Kimmels ex-vriendin Sarah Silverman verzint hij zijn aandoening, en is hij “soms gewoon moe, zoals iedereen”.