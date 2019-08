Van rare stoornissen tot vreselijke ziektes: deze sterren zijn op de sukkel met hun gezondheid (deel 1) Redactie

23 augustus 2019

Bron: TV Familie 1 Celebrities Een mens kan wat meemaken. Van vervelende of bizarre aandoeningen en afwijkingen tot levensbedreigende ziektes. Het klopt: je gezondheid is effectief het belangrijkste. Ook heel wat beroemde sterren hebben last van lichamelijke of psychische miserie. In deze nieuwe reeks gaat weekblad TV Familie op zoek naar de meest opmerkelijke aandoeningen van beroemdheden.

Olivia Newton-John heeft recent slecht nieuws gekregen. De kanker die de 70-jarige actrice/zangeres eind vorig jaar trof, is uitgezaaid. Ze zit nu in stadium IV en is uitbehandeld. Het is al de derde keer dat de ‘Grease’-ster met de ziekte te maken krijgt. In 1992 werd bij haar zelfs een borst weggenomen. En zes jaar geleden werd een tumor uit haar schouder verwijderd.

“Wanneer je de diagnose kanker krijgt, staat je leven op z’n kop en besef je dat de tijd opraakt”, aldus Olivia. “Elke dag is een geschenk. Het is beter voor mijn geestelijke gezondheid om niet te weten wat de artsen voorspellen of hoe het anderen is vergaan.”

Cannabis

Ondanks het harde verdict blijft Olivia - die moeder is van een dochter - optimistisch. “Ik heb het allermooiste leven gehad, kansen gekregen, fantastische mensen ontmoet... Ik ben een gelukzak. Veel andere zieken maken hetzelfde mee, maar dan zonder de ondersteuning en middelen die ik heb.”

Olivia gruwt van de gedachte om met morfine te worden platgespoten. Ze is een voorstander van cannabis als pijnbestrijding en heeft zelfs een fonds opgericht dat onderzoek naar de voordelen ervan voor borstkankerpatiënten financiert.

Groot litteken

Zangeres Anastacia (50) is bekend van wereldhits als ‘I’m Outta Love’ en ‘Left Outside ­Alone’ én van haar vriendschap met ‘onze’ Natalia. Ze is niet gespaard gebleven van gezondheidsproblemen. Ze lijdt al sinds haar dertiende aan de ziekte van Crohn. Deze ongeneeslijke auto-immuunziekte veroorzaakt darmontstekingen, diarree, hevige pijnen, gewichtsverlies en uitputting.

“Ik weet nog goed dat ik dacht: oh nee, ik zal nooit een vriendje hebben”, zegt Anastacia. “Want een darmziekte is niet meteen sexy als je een jongen leert kennen.” Anastacia onderging een zware operatie en belandde een tijd in een rolstoel. “Die periode maakte van mij een vechter”, vertelde ze daarover. “Ondanks mijn bril en een gigantisch litteken is het me toch gelukt door te breken als zangeres.”

Kwaadaardig

Op haar 34ste sloeg het noodlot weer toe. Borstkanker. De tumor werd ontdekt tijdens een routine-mammografie, die Anastacia onderging voor een borstverkleining. “Drie uur later vroeg mijn dokter me om even te gaan zitten”, aldus de zangeres. “Ze hadden ‘iets’ gevonden. Het was kwaadaardig, en ze moesten snel ingrijpen. Mijn wereld stortte in...”

Twee jaar vocht ze tegen de ziekte. Een deel van de linkerborst werd weggenomen. En daarna: chemotherapie en bestralingen. “Het was de moeilijkste tijd van mijn leven”, vertelt ze. “Mijn stem en mijn vitaliteit was ik kwijt, maar ik heb geknokt.” Anastacia werd gedurende die periode gevolgd door een cameraploeg van de Amerikaanse tv-zender ABC. Er wordt niks omfloerst. Anastacia die braakt en schreeuwt van de pijn, haar vertwijfeling, alles kwam in beeld.

Hartstoornissen

Vijf jaar na de kankerdiagnose kreeg Anastacia te maken met hartritmestoornissen: “Soms klopt mijn hart zo snel dat ik het gevoel heb dat ik een marathon heb gelopen. Daardoor viel ik soms flauw na een optreden”, vertelde ze. Maar een operatie weigert ze: “Ik ben al zo vaak onder het mes gegaan dat ik liever de bijwerking van de medicijnen onderga dan dat ik wéér eens op de operatietafel ga liggen.”

In 2013 moest de zangeres haar Europese tournee afzeggen. De borstkanker was terug. Op haar Facebook-pagina schreef ze: “Ik vind het verschrikkelijk dat ik al mijn fans moet teleurstellen. Het breekt mijn hart.” Ook deze keer werd de kanker in een vroeg stadium ontdekt. Haar beide borsten werden verwijderd, maar ze is genezen.

Dwangneurose

Je zou het hem niet nageven, maar David Beckham (44) lijdt al sinds zijn tienerjaren aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Dat is een angststoornis waarbij patiënten dwanghandelingen en/of dwanggedachten ervaren. Een van de nevenverschijnselen is het syndroom van Tourette, gekenmerkt door ongecontroleerde tics, soms zelfs met gescheld.

“Ik zet altijd spullen op één lijn of in paren van twee”, aldus Beck­ham. “Als ik op hotel ga, leg ik alle folders en boeken in een lade, anders kan ik niet relaxen. Alles moet perfect zijn.” Hij heeft geprobeerd om van die dwangneurose af te raken, maar dat blijkt onmogelijk. De ex-voetbalvedette geeft ook toe dat hij verslaafd is aan tatoeages omdat hij geniet van de pijn.

Vreemde trekjes

“Ja, Victoria noemt mij een weirdo”, zegt David. Begrijpelijk, als je man thuis witte kleren draagt om te matchen met de meubels en om de twee weken dertig paar identieke Calvin Klein-onderbroeken koopt. En z’n hemden móeten per kleur hangen. Victoria Beckham verklapt nog meer vreemde trekjes van haar echtgenoot. “We hebben thuis drie koelkasten: één voor voedsel, één voor slaatjes en één voor drank. In die laatste is alles perfect symmetrisch gerangschikt. Als er drie blikjes staan, gooit David er eentje weg. Want het móet altijd een even aantal zijn.”

Smetvrees

David Beckhams teamgenoten bij Manchester United wisten van z’n stoornis en vonden het leuk om hem een beetje te treiteren. “Ze hingen m’n kleren anders en legden overal tijdschriften. Ik werd er gek van!” Beckham is lang niet de enige celebrity met een dwangneurose. Billy Bob Thornton (64), de ex-man van Angelina Jolie, moet woorden herhalen en telt de hele tijd. En zangeres Natalie Appleton (46) van All Saints heeft smetvrees. Ze barstte in tranen uit toen ze een boom moest aanraken in de realityshow ‘I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’.

Vrouwenziekte

Model, tv-presentatrice en modeontwerpster Alexa Chung (35) vertelde recent op Instagram over haar strijd tegen endometriose. Dat is een chronische maar goedaardige ziekte van de baarmoeder die één op tien vrouwen treft. De klachten zijn o.a. hevige menstruatiepijn en pijn tijdens het vrijen. Indien de aandoening niet behandeld wordt, kan ze leiden tot onvruchtbaarheid. Patiëntes hebben ook vaak last van migraine.

‘Girls’-actrice Lena Dunham (33) lijdt ook aan deze ‘vrouwenziekte’. Zij probeerde alles - van yoga, diëten tot vaginale valium - om van de pijn verlost te raken. Uiteindelijk bracht een operatie soelaas. Lena deelde een foto van zichzelf in bikini, haar littekens duidelijk zichtbaar, om te tonen wat de ziekte inhoudt en om ze bespreekbaar te maken. Momenteel heeft zij geen klachten meer.

Dramaqueens

Susan Sarandon (72) had veel last van onregelmatige bloedingen en viel vaak flauw. In 1983 viel het verdict: endometriose. Dokters gaven Susan weinig kans om zwanger te raken, maar ze kreeg uiteindelijk drie kinderen.De actrice is een spreekbuis voor patiëntes met de aandoening. Ze roept mannen op om begrip te tonen, en hun vrouwen niet te bestempelen als overgevoelige dramaqueens. “Wees een echte man en toon dat je met haar begaan bent”, is Susans advies.

Ex-Spice Girl Emma Bunton (43) onthulde dat ze aan ‘een pijnlijke aandoening’ leed en vruchtbaarheidsproblemen had. Jaren later werd ze toch zwanger. Emma heeft nu twee prachtige zonen. Andere bekende endometriose-patiëntes zijn Cyndi Lauper (die op haar 44ste alsnog moeder werd), Pamela Anderson, Hillary Clinton, Whoopi Goldberg, Padma Lakshmi en ‘Star Wars’-actrice Daisy Ridley.

Ernstig gewond

In 2005 liep het mis tijdens de opnames van de film ‘Syriana’. Tijdens een scène waarin hij zogezegd gemarteld werd, viel George Clooney (58) van een stoel en raakte ernstig gewond aan z’n hoofd. Hij hield er vreselijke hoofd- en rugpijn en zelfs tijdelijk geheugenverlies aan over.

De dokters konden aanvankelijk niet verklaren waar Clooneys rugpijn precies vandaan kwam. Pijnstillers waren geen optie, omdat de acteur bang was eraan verslaafd te geraken, een probleem dat in z’n familie frequent voorkomt. Hij volgde therapie om de pijn ‘te vergeten’, met weinig succes.

Ondraaglijke pijn

“Het was werkelijk ondraaglijk”, vertelde Clooney. “Op een bepaald moment dacht ik dat ik beter dood kon zijn.” Uiteindelijk ontdekte een neuroloog het probleem. “Het vlies rond m’n ruggengraat was gescheurd en er lekte lumbaal vocht”, aldus George Clooney. Hij werd alsnog geopereerd. Sindsdien gaat het beter, maar helemaal pijnvrij is hij nooit meer geweest. In 2011 liep hij bovendien malaria op tijdens een trip voor de VN naar Soedan. Maar daar is hij volledig van hersteld.