Van Phil Collins tot Justin Bieber: wat is dat toch met die pophaat? Waarom wekken sommige popartiesten zo'n diepe haat op? Robert van Gijssel

02 maart 2018

16u53

Bron: De Volkskrant 0 Celebrities Hoe komt het dat juist sommige, toch goed verkopende artiesten bij veel popliefhebbers zo'n diepe haat opwekken? Robert van Gijssel onderzoekt én beantwoordt die vraag naar aanleiding van Bløfs Zoutelande.

Het is een volmaakt onschuldig nummer; lieve tekst, keurig meezingrefrein, lekker gitaarslagje. Toch is de nieuwe nummer-1-hit van Bløf, net als alle eerdere nummer-1-hits van die Zeeuwse band, buitengewoon confronterend.



Zoutelande, gezongen als duet met zangeres Geike Arnaert, splijt namelijk het persoonlijke én collectieve popgeweten. Enerzijds laat het lied een warme verliefdheid aangloeien, en kan het kippevel zomaar komen opzetten bij de simpele maar effectieve woorden 'ik ben blij dat je hier bent'. Anderzijds jaagt hetzelfde nummer een woeste haat aan. Pure, withete Bløfhaat, die maakt dat je die simpele maar effectieve woorden uit dat hele verdomde lied ineens ziet als domme kromspraak of sinterklaasrijm.

Je vangt ook vreemde gesprekken op, in tijden van grote Bløfhits. 'Je mag het niet verder vertellen, maar ik vind dat nummer van Bløf dus eigenlijk best wel goed. Mondje dicht, hè!' Alsof de pop-Gestapo 's avonds door de straten trekt en luistert bij wie de keukenradio clandestien Bløf afspeelt - vinkje achter de naam.

Wat is dat toch, met die pophaat? Waarom is de haat juist in de popmuziek zo groot en wordt die zo gepassioneerd beleefd, misschien nog wel hartstochtelijker dan popliefde en bijbehorende idolatrie? Waarom worden op internet honderden lijsten bijgehouden van 'meest gehate artiesten' en moeten Phil Collins en Bløf al jaren gebukt gaan onder een niet-aflatende stroom giftige vuilspuiterij? Waarom lopen volwassen mannen rond op een festival waar Justin Bieber optreedt, met strakgespannen T-shirt om de bierbuik met de tekst: 'Bieber is kut'? En is de band Nickelback vooral bekend om het dubieuze popfeit dat de rockers veel haatlijstjes aanvoeren?



Tekst gaat door onder de video.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN