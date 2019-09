Van moordbekentenis tot drugsgebruik en overspel: dit zijn de sappigste biografieën van sterren SD

28 september 2019

Het leven van veel beroemdheden is gevuld met seks, drugs en rock'n'roll, of zo stellen we het ons toch voor. Gelukkig kunnen biografieën ons een inkijkje in dat privéleven geven, dat meestal goed verborgen gehouden wordt. Zoals het net verschenen boek van Demi Moore, waarin ze geen blad voor de mond neemt en zich kwetsbaarder opstelt dan ooit. Maar ook met deze acht memoires zit je goed voor een sappige, smeuïg of pikant verhaal.

Drew Barrymore, ‘Little Girl Lost’

Drew Barrymore was amper 14 jaar oud toen ze haar eerste biografie, ‘Little Girl Lost’, uitbracht. Daarin vertelt ze openhartig over drugsverslavingen, alcohol en seks. “Toen ik tien jaar en een half was, zat ik achteraan in een auto die bestuurd werd door een vriendin van mijn moeder”, schrijft Barrymore. “Ze begon wiet te roken. Ik wilde al heel lang marihuana proberen, maar ik was bang dat wanneer ik het zou vragen, ze zou zeggen: ‘Geen sprake van, Drew. Je bent nog veel te jong.’ Maar ze bood me wat aan en ik zei: ‘Tuurlijk, ik wil het proberen.’”

Mia Farrow, ‘What Falls Away’

Actrice Mia Farrow gaat in haar memoire ‘What Falls Away’ dieper in op haar relaties met beroemde mannen als Frank Sinatra, maar het wordt pas echt interessant wanneer ze het over haar stukgelopen huwelijk met Woody Allen heeft. De beroemde regisseur verliet haar namelijk voor hun adoptiedochter, Soon-Yi én ze beschuldigt hem van seksueel misbruik van haar adoptiedochter, Dylan. “Dezelfde angst besloop me die ik had toen ik een kind was en de polio had gehad: dat ik onbewust het gevaar in mijn gezin had binnengebracht, en dat ik de mensen die ik het liefste zag had besmet.

Keith Richards, ‘Life’

Wanneer Keith Richards, de gitarist van The Rolling Stones, een memoire schrijft, kun je ervan uitgaan dat die sappig is en dat het seks, drugs en rock-n-roll troef is. ‘Life’ stelt dan ook niet teleur. “Ik weet niet wat andere mensen zich voorstellen bij ‘cold turkey’”, schrijft Richards. “Het is verschrikkelijk. Als je het vergelijkt, is het beter dan wanneer je been er afgeblazen wordt in de loopgraven. Het is beter dan sterven van de honger. Maar je wil het niet meemaken. Je hele lichaam draait zichzelf binnenstebuiten en verwerpt zichzelf drie dagen lang. Je weet dat het binnen drie dagen gaat kalmeren. Het gaan de langste drie dagen zijn die je ooit hebt doorgebracht, en je vraagt jezelf af waarom je jezelf dit aandoet wanneer je een perfect normaal rijk rockster-leven zou kunnen leiden. En dan lig je over te geven en klim je de muren op. Waarom doe je jezelf dat aan? Ik weet het niet. Ik weet het nog steeds niet. Je huid jeukt, je ingewanden kronkelen, je ledematen blijven schokken en bewegen en je geeft over en schijt terzelfdertijd, en er komt rommel uit je neus en oren. Wanneer dat voor de eerste keer echt gebeurt, zegt een redelijke man: ‘Ik ben verslaafd.’ Maar zelfs dat stopt een redelijke man niet om er opnieuw mee te beginnen.”

Amy Schumer, ‘The Girl with the Lower Back Tattoo’

Comédienne Amy Schumer besloot in haar biografie, ‘The Girl with the Lower Back Tattoo’, geen blad voor de mond te nemen over haar privéleven, maar ook over de manier waarop de showbizz werkt. Zo vertelt ze onder andere over hoe moeilijk ze het soms heeft met commentaar op haar uiterlijk. “Soms wil ik stoppen - niet alleen met optreden, maar gewoon met een vrouw zijn. Ik wil mijn handen in de lucht gooien nadat ik een gemeen Twitter-bericht lees en zeggen: ‘Ja oké, inderdaad. Je hebt me door. Ik ben niet mooi. Ik ben niet mager. Ik verdien geen liefde. Ik heb geen recht om mijn stem te gebruiken”, klinkt het. “Ik zal een boerka beginnen dragen en naar een klein dorpje verhuizen en een serveerster worden in een pannenkoekenhuisje.’ Er is zoveel veranderd sinds ik dat zelfverzekerde, vrolijke meisje in de middelbare school was. Sindsdien heb ik veel wanhoop en zelf-twijfel meegemaakt, maar op een bepaalde manier is de cirkel rond. Ik weet wat ik waard ben. Ik omarm mijn kracht. Ik zeg dat ik mooi ben. Ik zeg dat ik sterk ben. Jij zal mijn verhaal niet bepalen. Ik zal dat doen. Ik zal praten en delen en vrijen en liefhebben, en ik zal me daar nooit voor verontschuldigen. Ik ben geweldig voor jou, niet omwille van jou. Ik ben niet met wie ik seks heb. Ik ben niet mijn gewicht. Ik ben mijn moeder niet. Ik ben mezelf. En ik ben ieder van jullie.”

Caitlyn Jenner - ‘The Secrets of My Life’

Caitlyn Jenner, die voordien als sportman Bruce door het leven ging, schreef haar transitie van zich af in het boek ‘The Secrets of My Life’. Daarin haalt ze onder andere uit naar haar ex-vrouw Kris Jenner (moeder van de Kardashians). Die heeft altijd beweerd dat Caitlyns beslissing als een donderslag bij heldere hemel kwam, maar dat ontkent Caitlyn. “Ik vertelde Kris over mijn genderproblemen voor ik seks met haar had”, schrijft ze. “Het zal altijd een onderwerp van wrevel zijn tussen Kris en mij: over hoeveel ze wist over mijn genderproblemen. Zij beweert dat ze verbaasd was door mijn ultieme transformatie naar Caitlyn... Ik weet alleen dat ik haar (Kris, red.) op de avond dat we elkaar ontmoetten, vertelde dat er al mijn hele leven een vrouw in me leefde. Ik vertelde haar dat ik me kleedde als een vrouw en ik deed dat meerdere keren voor haar. Ik heb haar ook verteld dat ik hormonentherapie kreeg. Het was duidelijk dat de hormonen iets hadden veroorzaakt - twee dingen. Voor mij waren ze borsten, maat 36B. Voor Kris waren het man boobs die veroorzaakt werden doordat ik niet meer fit was.”

O.J. Simpson - ‘If I Did It’

Deze voormalige American Football-speler werd in 1994 beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw, Nicole Brown Simpson, en haar vriend, Ron Goldman. De hele wereld was in de ban van de moordzaak, en toen Simpson in 2006 dan ook de biografie ‘If I Did It’ uitbracht, werd die dan ook gretig gelezen. Simpson schrijft het hele boek normaal, wanneer het over de moord gaat, schakelt hij plots over naar een hypothetisch verhaal: hoe zou hij het gedaan hebben? “Ik liep voorbij de voordeur van Nicole’s huis om het wat beter te bekijken”, klinkt het. “Er brandden kaarsjes en ik kon vaag muziek horen spelen. Het was duidelijk dat Nicole bezoek verwachtte. Ik vroeg me af wie het nu weer zou zijn. Misschien zou Faye langskomen met een paar van haar boy-toys, en dan zouden ze allemaal vuile dingen doen terwijl MIJN kinderen boven lagen te slapen. Net toen ik behoorlijk opgewonden raakte, zwierde de zwarte poort open. Een man kwam binnenlopen alsof hij de eigenaar van het huis was. Hij zag me en bevroor. Hij was jong en knap. Ik probeerde hem te plaatsen, maar had hem nog nooit gezien. Ik kende niet eens zijn naam: Ron Goldman. ‘Wie the fuck ben jij?’, vroeg ik. ‘Ik - euh - kwam gewoon een bril terugbrengen’, stotterde hij. ‘Oh? Een bril?’” Wat verder schrijft Simpson: “Toen liep er iets verschrikkelijk mis. Ik weet wat er gebeurde, maar ik kan je niet vertellen hoe.”

Michelle Obama - ‘Becoming’

De memoires van voormalige presidentsvrouw Michelle Obama bleken een wereldwijd succes. Het boek is goed op weg om de bestverkopende biografie ooit te worden, en dat heeft vast iets te maken met haar openhartige verhalen over haar jeugd, haar liefde voor Barack en de kinderen én haar ongezouten mening over de huidige president (al zegt ze dat niet met zoveel woorden). “Sinds mijn jeugd geloof ik dat het belangrijk is om je uit te spreken tegen pestkoppen, zonder je te verlagen tot hun niveau. En om duidelijk te zijn: we staan nu tegenover een pestkop: een man die onder andere minderheden vernederd en minachting uitspreekt voor krijgsgevangenen, die de waardigheid van ons land aantast door zowat elke uitspraak.”

Diana - ‘Her True Story, In Her Own Words’

Voor ‘Her True Story, In Her Own Words’ interviewde Andrew Morton prinses Diana over haar ongelukkige huwelijk, haar relatie met de Queen en haar leven in het House of Windsor. Ze heeft het onder andere ook over Charles’ affaire met Camilla Parker-Bowles. “Toen Camilla en haar echtgenoot prins Charles vervoegden op een vakantie in Turkije, vlak voor zijn polo-ongeval, klaagde ze niet, net zoals ze al knarsetandend Camilla’s geregelde bezoeken aan Balmoral en Sandringham gedoogde. Toen Charles vorig jaar naar Italië vloog om er te gaan tekenen, lieten Diana’s vrienden weten dat Camilla er ook in een villa verbleef, maar een kort ritje verwijderd van Charles. Bij haar terugkeer maakte Mrs. Parker-Bowles duidelijk dat alle suggesties van onfatsoenlijkheid absurd waren. Haar protesten zorgden voor een kleine glimlach bij de prinses. Dat veranderde in een amper beheerste woede tijdens een zomervakantie aan boord van de jacht van een Griekse tycoon. Ze ziedde van woede toen ze haar echtgenoot tegen de gasten hoorde praten over de deugden van minnaressen. Haar humeur verbeterde amper toen ze hem later op de avond hoorde bellen naar Camilla.”

Het klinkt verder: “Ze ontmoeten elkaar af en toe, maar er is geen liefde verloren gegaan tussen deze twee vrouwen, die verstrengeld zijn in een eeuwige driehoek van rivaliteit. Diana noemt haar rivaal ‘de rottweiler’ terwijl Camilla de prinses ‘dat ridicule wezen’ noemt. Op sociale evenementen doen ze hun uiterste best om elkaar te ontwijken. Diana heeft een techniek ontwikkeld waarbij ze Camilla zo snel als mogelijk probeert te spotten bij een publieke gelegenheid en dan - afhankelijk van haar humeur - kijkt naar Charles wanneer hij in haar richting kijkt of net probeert om haar blik te vermijden.”