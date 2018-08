Van Lady Gaga tot Barack Obama: van deze celebs wist je niet dat ze linkshandig waren MVO

13 augustus 2018

11u47 0 Celebrities Linkshandige mensen gebruiken voornamelijk de rechterkant van hun brein: de creatieve kant. Het is dan ook niet verbazend dat vele celebs linkshandig zijn. Op de Internationale Dag van de Linkshandigen zetten wij ze even op een rijtje.

Barack Obama

De voormalig president van de Verenigde Staten ondertekende al zijn belangrijke documenten met links.

Paul McCartney

De wereldberoemde ex-Beatle speelt linkhandig op zijn gitaar.

Nicole Kidman

Handtekening vragen aan Nicole Kidman? Dan ondertekent de 'Big Little Lies'-actrice graag met links.

Oprah Winfrey

Oprah, één van de meest invloedrijke tv-gezichten ter wereld, kon altijd terugvallen op haar linkshandige creativiteit.

Prins William

Net als zijn vader, prins Charles, is de Britse prins William linkshandig. Zo zie je hoe hij op deze foto een gastenboek tekent op de typisch linkshandige manier: met de handpalm zo ver mogelijk boven de pen - en dus buiten het bereik van vlekkende vulpeninkt.

Morgan Freeman

Morgen Freeman is linkshandig, maar had in 2008 een auto-ongeluk waarin zijn arm en hand ernstige breuken opliepen. Tot op de dag van vandaag kan hij de vingers zijn linkerhand amper bewegen, en moet hij zich vaak behelpen met rechts.

Lady Gaga

Popster Lady Gaga schreef al haar bekendste hits met links.

Justin Bieber

Tieneridool Bieber schrijft en speelt gitaar met zijn linkerhand.

Sylvester Stallone

Sylvester 'Rocky' Stallone deelt een rake linkse uit.

Julia Roberts

Ook de 'Pretty Woman'-actrice behoort tot de club van linkshandigen.

Eminem

Rapper en getalenteerd creatief-tekstschrijver Eminem pende al zijn lyrics met zijn linkerhand.

Bruce Willis

De Amerikaanse acteur is een 'Die Hard'-lid van de lefty-club.

Owen Wilson

De Australische Owen is linkshandig, zowel in zijn schrijven als in zijn sporten.

Eervolle vermelding: Ned Flanders uit 'The Simpsons'

Het extreem katholieke 'The Simpsons'-personage, Ned Flanders, is zonder twijfel linkshandig. In 'When Flanders Failed' is te zien hoe hij zich zodanig ergert in het gebrek aan producten die voor linkshandigen ontwikkeld zijn - elke linkshandige die ooit de verkeerde schaar heeft gekocht kan hierover meespreken - dat hij een hele winkel opricht, speciaal voor linkshandigen. The Leftorium doet goede zaken, tot Homer Simpson er uiteraard een stokje voor steekt. Toch zal de zin 'God Loves A Lefty' ons voor altijd bijblijven.