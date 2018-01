Van KLJ-leider tot de catwalk van Prada en Louis Vuitton: "Vogue? Nooit van gehoord" Redactie

19 januari 2018

10u07 44 Celebrities Deze zomer liep hij nog vrolijk met een KLJ-sjaaltje om de nek te ravotten op kamp, deze week was het met een peperdure Prada-mantel en een outfit van Louis Vuitton. Het leven kan keren, dat weet nu ook Lukas Adriaensens (21). Gespot in de supermarkt en door modemagazine Vogue getipt als hét gezicht van de modeweken.

Lukas heeft een drukke week achter de rug. Zondag: op de catwalk in Milaan voor Prada. Dinsdag: snel naar Diepenbeek om een examen van zijn opleiding orthopedagogie aan de hogeschool UC Leuven-Limburg af te leggen. Woensdag: Parijs verkennen voor de Louis Vuitton-show gisterennamiddag. En dat terwijl Lukas Adriaensens (21) deze zomer nog gewoon snoep en drankjes aan het leveren was aan een kleine supermarkt in Antwerpen. "Ik besef nog altijd niet goed wat er allemaal gebeurt", vertelt Lukas vanuit Parijs. "Wat is de kans... Ik deed een interimbaantje voor een koerierbedrijf dat levert aan supermarkten en werd net op die plek aangesproken. Of ik ooit al eens modellenwerk had gedaan? Het was in de verste verte nog niet bij me opgekomen."

Livestream in kantine

Lukas twijfelde, maar stuurde uiteindelijk toch een pakketje foto's door naar de mensen van Rebel Management in Antwerpen die hem een paar dagen daarvoor hadden aangesproken. "Ze checkten of ik echt kans maakte - vooral mijn gezicht sprak hen blijkbaar aan, maar je moet ook de juiste lengte hebben en zo. Na die afspraak bleef het een paar maanden stil. Ik moest eerst mijn haar laten groeien (lacht). De zijkanten waren te veel opgeschoren. Eenmaal mijn kapsel 'on point' was, konden ze me beginnen voorstellen aan klanten."

Toen eerst een opdracht in Madrid in de lucht hing - die uiteindelijk niet doorging - maar dan plots ook Prada op de proppen kwam, begon het bij Lukas te dagen hoe bijzonder het werd. "Ik ken weinig van mode. Prada 'deed wel een belletje rinkelen', maar wist ik veel wat voor prijskaartje er aan zulke kleren hing... Op aanraden van mijn agent heb ik toch wat opzoekingswerk verricht."

De KLJ-leider uit Hakendover mocht op casting bij Prada-stylist Olivier Rizzo - zelf ook een Belg. "Ze wilden me als exclusive model. Dat betekent dat ik in Milaan enkel voor hen mocht lopen."

'Acht om te zien'

Thuis pinkte zijn moeder een traantje weg toen 'haar Lukas' met zijn donkere Prada-mantel de catwalk op wandelde, zijn vriendin volgde apetrots en ook zijn voetbalvrienden van Voorwaarts Hakendover volgden de livestream stiekem in de kantine. "Net voor ik de catwalk op moest, ging ik kapot van de zenuwen. Eenmaal vertrokken, ging het vanzelf. Dan drong het pas echt door. Iedereen kijkt, iedereen neemt foto's. Het deed me wel wat toen ik hoorde hoe trots mijn familie en ook mijn broers Jonas en Elias waren. Ook mijn vriendin gunt me dit helemaal. Niet makkelijk toch, zij studeert volop voor haar examens, terwijl ik allemaal leuke dingen doe."

Ondertussen volgde er ook interesse van Louis Vuitton, waarvoor Lukas gisteren in Parijs een show liep. En modeblad Vogue zette de student prompt tussen de acht 'in de gaten te houden gezichten' voor deze modeweken. "Ik kende Vogue niet, maar toen ik hoorde dat dat het bekendste modeblad ter wereld was, schrok ik wel even." En de toekomst? "Ik laat het op me afkomen. Al lijkt New York me wel wat."