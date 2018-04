Van huwelijksring tot neonazistische laarzen; Russel Crowe verkoopt het allemaal Crowe verwacht 2,3 miljoen dollar te verdienen met zijn Art of Divorce Jolien Meremans

07 april 2018

11u58

Bron: BBC 0 Celebrities De Australische acteur Russel Crowe organiseert een veiling om al de spullen die hij samen met zijn ex-vrouw kocht te verkopen. Na een huwelijk van negen jaar scheidde hij in 2012 van zangers Danielle Spencer. Crowe verwacht dat de veiling ongeveer 2,3 miljoen dollar zal opbrengen.

Acteur Russell Crowe houdt zijn "Art of Divorce" -veiling in Sydney. De veilig is een soort afscheid van de spullen die hij samen met zijn ex-vrouw, Danielle Spencer kocht. Ze scheidden al in 2012.

Eigen leven opbouwen

Onder andere een wapenuitrusting van een Gladiator, gitaren, hoogstaande Australische kunst en zijn neonazistische laarzen van Romper Stomper zullen vandaag geveild worden. De verkoop zal naar verwachting ongeveer 2,3 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) opbrengen.

De Australische acteur zegt dat hij de verkoop organiseert omdat hij eindelijk zijn eigen leven opnieuw wil opbouwen.

Grammy Award

Vooral de Romeinse spullen zullen veel verzamelaars aantrekken. Zo was Crowe in het bezit van een Romeinse strijdwagen, een harnas, wapens en twee levensgrote nagemaakte paarden. De Grammy Award van Johnny Cash uit 1986 zal hoogstwaarschijnlijk het meeste opbrengen.

Crowe verkoopt ook enkele belangrijke schilderijen van zowel historische als moderne Australische kunstenaars, waaronder Sidney Nolan en Margaret Olley.

De producten die te koop zijn, zijn niet beperkt tot film- of bruiloftsherinneringen. Er zijn ook Rolex-horloges, motorfietsen, schoenen en nog veel meer dagdagelijkse dingen in de aanbieding.