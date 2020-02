Van Hollywood naar de pornoset: deze acteurs maakten een pikante carrièreswitch BDB

25 februari 2020

20u00

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Het kan soms snel gaan in acteerland: het ene moment sta je op de set van een succesvolle tv-serie en enkele jaren later probeer je je carrière uit het slop te halen door iets pikantere scènes te spelen in een film die niet voor kinderen toegelaten is. Deze acteurs en actrices schoven hun trots opzij en kozen voor een loopbaan in de porno-industrie.

Maitland Ward

Eind jaren 90 stond Maitland Ward (43) nog op de set van de succesvolle tienerserie ‘Boy Meets World’, tegenwoordig laat ze een andere kant van zichzelf zien. Op sociale media begon ze halverwege 2013 al naakt- en toplessfoto’s te delen en dat bleek een voorbode voor het nieuwe carrièrepad dat ze zou inslaan. Vorig jaar maakte ze namelijk bekend dat ze te zien zal zijn in de pornografische film ‘Drive’. “Het is inherent aan mijn leven om dingen te ontdekken”, vertelde ze hierover aan entertainmentwebsite TMZ. “Ik heb een exhibitionistische kant en deel die graag met mijn fans.”

Dustin Diamond

Ook Dustin Diamond (43) was te zien in een populaire jeugdserie. Hij kroop begin jaren 90 enkele jaren in de huid van nerd Screech in ‘Saved By The Bell’ en veroverde zo de harten van miljoenen fans wereldwijd. Die keken vreemd op toen in 2006 de sekstape ‘Screeched’ verscheen. Achteraf vertelde hij wel dat hij spijt had van z’n beslissing om zo snel even geld te verdienen. Tegen Oprah Winfrey biechtte hij op dat het idee van de pornofilm kwam toen hij hoorde dat Paris Hilton 14 miljoen dollar had binnengerijfd met haar ‘homevideo’. “Een vriend van me zei: ‘14 miljoen?Jij bent op z’n minst een miljoen waard.’ Toen dacht ik: tja, waarom ook niet? En zo simpel was het.”

Jaimee Foxworth

Ook actrice Jaimee Foxworth (40) was een kindsterretje. Als vijfjarig meisje was ze al te zien in modebladen en reclamespotjes en van 1989 tot 1993 kroop ze in de huid van Judy Winslow in de populaire sitcom ‘Family Matters’. Drie seizoenen lang was ze te zien naast Steve Urkel, tot de makers haar plots uit de reeks schreven. Vanaf dat moment belandde de jonge actrice op een zijspoor en raakte ze verslaafd aan drugs en alcohol. Om makkelijk aan geld te komen besloot ze acteerklussen aan te nemen waar ze achteraf spijt van zou hebben. Denk bijvoorbeeld aan expliciete seksscènes. “Het was, zoals ik dat toen zag, de snelste manier om geld te verdienen”, vertelde ze daar later over. “Ik was ontzettend naïef en heb me laten leiden door drank.”

Tom Sizemore

Tom Sizemore (58) schitterde ooit in kaskrakers als ‘Saving Private Ryan' en ‘Pearl Harbor’. Maar doordat hij steeds vaker de wet overtrad en verslaafd raakte aan drugs, belandde zijn acteercarrière in een neerwaartse spiraal. Uiteindelijk ging hij zijn heil zoeken in de porno-industrie. In zijn autobiografie ‘Some Miracle I Made It Out Of There’ gaf hij tekst en uitleg over zijn beslissing. De twee redenen waarom hij pornoacteur werd? Hij was blut en ’hopeloos verslaafd’ aan meth. Op advies van een pornoacteur met wie hij in die tijd samenwoonde, besloot hij mee te doen aan een film met de weinig onthullende titel ‘With Six Girls’. “Het was smerig en verschrikkelijk om te doen”, aldus Sizemore.

Kelli McCarty

Ook Kelli McCarty (50) had een veelbelovende carrière in het verschiet. Als 25-jarige won ze de Miss USA-verkiezing en was ze te zien in dramaseries als ‘Beverly Hills 90210', ‘Melrose Place’ en ‘Passions’. Toen de stekker uit die laatste show werd getrokken, besloot de actrice het over een andere boeg te gooien en verkaste ze naar de wereld van ’adults movies’. “Ik houd van acteren en ik ben dol op seks”, vertelde ze in 2002 aan Fox News. “Dit is dus de uitgelezen mogelijkheid om mijn twee grote passies met elkaar te combineren. Het was best wel een makkelijke overgang. Ik denk dat mainstream televisie steeds meer samensmelt met de porno-industrie.”