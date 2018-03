Van 'Hannah Montana' tot 'Malibu': dit is de evolutie van Miley Cyrus SD

Miley Cyrus is één van de artiesten die optrad tijdens de 'March Of Our Lives' in Washington DC afgelopen weekend. Miljoenen betogers waren er op de been om te protesteren tegen het wapenbeleid in hun land. De 25-jarige actrice/zangeres staat erom bekend de gevestigde waarden en heilige huisjes op een speels-rebelse manier omver te gooien. Van Hannah Montana tot 'Wrecking Ball' en 'Malibu': wij brengen het parcours van Miley voor u in beeld.