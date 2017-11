Van graatmager tot overgewicht: de transformaties van Christian Bale TK

Voor zijn nieuwste film over het leven van Dick Cheney is Christian Bale heel wat kilo's bijgekomen. Het is niet de eerste keer dat de acteur veel bijkomt of afvalt voor een rol. Van amper 55 kilo tot meer dan 100: we zetten zijn flagrantste lichaamstransformaties even op een rij.

