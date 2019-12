Van gouden badkuip tot stapel cash: de meest buitensporige cadeaus van sterren TDS

26 december 2019

12u00 0 Celebrities De feestdagen kunnen voor heel wat stress zorgen, zeker wanneer je nog radeloos op zoek moet gaan naar de perfecte cadeaus. Dat is voor beroemdheden niet anders, al kunnen zij natuurlijk wel een fortuin spenderen om indruk te maken op hun geliefden. En dat zorgt meermaals voor extravagante ideeën en ronduit bizarre geschenken die onze verbeelding te boven gaan.

Kerst op z’n Kardashians

Geen lijst van extravagante geschenken zou compleet zijn zonder een vermelding van de Kardashians. Vorig jaar kocht Kim Kardashian acht kleine Louis Vuitton-handtassen voor ‘baby girls’ North en Chicago en hun nichtjes Penelope, Dream, Stormi en True. De realityster liet de handtassen speciaal overvliegen uit Japan.

Ook dit jaar deed ze haar best: Kim en Kanye gaven dochter North een fluwelen jasje van Michael Jackson, een cadeau waar een prijskaartje van zo’n 54.000 euro aan hangt. Jackson droeg het kledingstuk op het 65-jarig verjaardagsfeest van Elizabeth Taylor in 1997.

Kris Jenner bouwt een speelhuisje

North West was niet de enige van de Kardashian/Jenner-clan die overladen werd met extravagante geschenken voor Kerstmis. Haar nichtje Stormi Webster, de 22 maanden oude dochter van Kylie Jenner, ontving een groot speelhuis van haar grootmoeder Kris Jenner. Het huisje heeft een (valse) open haard, een uitgerust keukentje, airconditioning, meerdere ingangen, een eigen brievenbus en zelfs een balkon. “Mijn moeder heeft Stormi verrast met het beste kerstcadeau aller tijden”, liet Kylie Jenner weten.

Cash van Chris Brown

Royalty Brown, de 5-jarige dochter van rapper Chris Brown, kon haar ogen niet geloven. In haar geschenktasje zat dit jaar geen schattige knuffel of ander leuk speelgoed, maar wel een stapel cash geld. “Kijk eens naar al dat geld. Zie je al het geld dat je hebt?”, vraagt Brown in een filmpje op het Instagramprofiel van zijn dochter. Ook het bijschrift spreekt boekdelen: “Papa is de beste.”

‘Penispasta’ voor Zac Efron

Niet duur, wel zéér bizar: Zac Efron kreeg van zijn moeder een doos ‘penispasta’ cadeau. Iets waar de acteur gelukkig hartelijk om kon lachen. “Je weet dat je moeder de nagel op de kop heeft geslagen wanneer ze dit in je kerstkous stopt”, grapte hij op sociale media.

Victoria Beckham krijgt een wijngaard

Geregeld gaan sterren ook voor cadeaus die bepaald niet in een geschenkdoos passen. Zo gaf David Beckham enkele jaren terug bijna 1 miljoen dollar uit aan een wijngaard in Napa, Californië voor zijn vrouw. Ook andere jaren spaarde hij kosten noch moeite: Victoria kreeg eerder een exclusieve Hermès Himalaya Birkin tas - gemaakt van krokodillenleer en rijkelijk versierd met diamantjes en goud - ter waarde van ruim 90.000 euro.

Justin Bieber koopt privéjet voor zichzelf

Justin Bieber ging in 2014 voor een andere aanpak: hij trakteerde zichzelf op een luxueuze privéjet. “Nieuwe jet voor Kerstmis en ze is prachtig”, liet hij toen weten via sociale media, waar de zanger ook gretig selfies vanuit zijn nieuwe vliegtuig deelde.

Deze kerst gooide Bieber het echter over een hele andere boeg. “Ik ben vastbesloten om deze feestdagen de verantwoordelijkheid te nemen voor al mijn tekortkomingen en eraan te werken voor mezelf en voor degenen waar ik van hou”, klonk het. “En wat is jouw doel?”

Van Keith Urban aan Nicole Kidman: een herenhuis in Manhattan

In 2017 gaf Keith Urban zijn vrouw Nicole Kidman een herenhuis in New York City ter waarde van ruim 36 miljoen euro. De zanger gaf de woning natuurlijk niet zomaar: op die manier zou de actrice haar dromen op Broadway kunnen najagen, gezien de nabije locatie van alle theaterzalen.

De grote uitgaven van Angelina Jolie

Ze zijn intussen al jaren uit elkaar, maar toen Angelina Jolie nog samen was met Brad Pitt ging ze wel héél ver voor Kerstmis. Op de 50e verjaardag van de acteur presenteerde zijn toenmalige vrouw hem een ​​hartvormig eiland van zo’n 80 km nabij New York City. Op Petra Island staat een prachtig herenhuis, gebouwd door de beroemde architect Lloyd Wright.

Het was niet de enige uitspatting van Jolie: in 2011 gaf Angelina haar toenmalige echtgenoot een ‘complete’ waterval in Californië. De inspiratie achter het geschenk was even ongewoon als de waterval zelf: Angelina hoopte dat Brad een eigen huis boven de waterval kon bouwen, net als Fallingwater, een wereldberoemd architecturaal pareltje in Pennsylvania.

De gouden badkuip van Mike Tyson

De meest iconische aankoop van Mike Tyson was de 24-karaats gouden badkuip die hij zijn vrouw als kerstcadeau gaf. Hij gaf bijna 2 miljoen euro uit aan het bad. Na de scheiding van Mike Tyson en zijn toenmalige vrouw werd het bad echter geveild en verkocht voor ‘slechts’ de helft van de prijs.