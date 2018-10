Van de rode loper naar de kassa van de supermarkt: deze sterren leven nu van doodnormale job TDS

06 oktober 2018

08u00

Na een rol in een populaire tv-serie of film kan lang niet iedereen gaan rentenieren. Zo raakte pas bekend dat acteur Geoffrey Owens, die jarenlang te zien was in 'The Cosby Show', tegenwoordig achter de kassa van een supermarkt staat. Hij schaamt zich echter niet voor zijn baan en het feit dat hij nu moet rondkomen van een 'normale' job. Hij is ook niet de enige beroemdheid die weet hoe dat voelt.

Wie? Frankie Muniz, bekend van 'Malcolm in the Middle'

Wat doet hij nu? Racepiloot

Frankie Muniz (32) werd bekend door zijn rol in 'Malcolm in the Middle'. Nadat hij zeven jaar in de reeks had gespeeld stopte met zijn acteercarrière. "Ik ga me nu fulltime op het racen richten. Je kunt racen en acteren niet combineren, want dan zit je niet genoeg in de auto. Ik vind racen geweldig en het is wat ik op dit moment wil doen. Ik ga nu bekijken hoe dit bevalt en ga vooral genieten. Ik denk dat het goed is om iets anders te gaan doen", vertelde hij.

Muniz kreeg in 2012 een beroerte en ongeveer een jaar later werd hij door een tweede hersenbloeding getroffen. Sindsdien lijdt Muniz aan geheugenverlies en is hij veel herinneringen uit zijn kindertijd - ook die uit zijn acteerperiode - kwijtgeraakt.

Wie? Vanilla Ice, bekend van de hit ' Ice Ice Baby'

Wat doet hij nu? Klusjesman

Rob van Winkle (50), zoals Vanilla Ice echt heet, werd in 1990 wereldberoemd met zijn single 'Ice Ice Baby'. Verdere grote successen bleven daarna uit, en dus begon hij met het renoveren van huizen. Een succesvolle zet, zo bleek al snel. De rapper kreeg een eigen klusprogramma op tv, en bracht ook een boek uit vol tips over het renoveren en opknappen van oude woningen.

Wie? Jack Gleeson , bekend van 'Game Of Thrones'

Wat doet hij nu? Student

Toen zijn personage stierf in 'Game Of Thrones', kondigde Gleeson (26) aan dat hij een punt zette achter zijn carrière. "Ik acteerde om te ontspannen. Ik genoot er oprecht van. Maar waneer je er je job van maakt, dan verandert je relatie met acteren. Het is nu niet dat ik het haat, maar het is niet iets wat ik wil blijven doen", liet hij optekenen. Gleeson wil graag zijn diploma afwerken, en gaat weer door het leven als voltijds student. Hij studeert filosofie en theologie aan het Trinity College in Dublin in Ierland.

Wie? Kevin Jonas, bekend van ' The Jonas Brothers'

Wat doet hij nu? Aannemer en ondernemer

De oudste Jonas Brother was nooit op bekendheid uit. In tegenstelling tot zijn jongere broers zong hij niet en zocht hij de media niet zelf op. Kevin Jonas (30) speelde gitaar bij de Jonas Brothers tot hun split in 2013. Sindsdien zei de acteur het Hollywoodleven grotendeels vaarwel. Tegenwoordig verdient het voormalig tieneridool zijn brood als aannemer en zakenman. Zo ontwikkelde hij een app genaamd Yood, die de locatie van een gebruiker gebruikt om restaurants in de buurt aan te bevelen. De app is erg populair in Amerika.

Wie? Nikki Blonsky, bekend van 'Hairspray'

Wat doet zij nu? Kapster

Nadat Nikki Blonsky (29) te zien was in de muzikale film 'Hairspray' kwam ze als actrice nog amper aan de bak. En dus gooide ze het over een andere boeg: eerst ging ze aan de slag als verkoopster in een schoenwinkel in New York, later schoolde ze zich om tot haarstyliste. Vandaag werkt ze nog altijd in een kapsalon, en doet ze er ook de make-up van klanten.

Wie? Sarah Michelle Geller, bekend van ' Buffy the Vampire Slayer’

Wat doet ze nu? Zaakvoerster van eigen merk

Sarah Michelle Gellar (41) werd door haar hoofdrol in ‘Buffy the Vampire Slayer’ enorm populair. Daarna bewandelde ze ook andere professionele wegen: ze was veelgevraagde voice-over en richtte later haar eigen culinaire merk 'FoodStirs' op, waarmee ze middels gezonde en makkelijke ingrediënten gezinnen de keuken in probeert te krijgen. De Amerikaanse versie van Hello Fresh, zeg maar.

Wie? Mara Wilson, bekend van 'Matilda' en ' Mrs. Doubtfire'

Wat doet ze nu? Schrijfster

Mara Wilson (31) was nog maar 6 jaar oud toen ze in 1993 de rol kreeg van Natalie in 'Mrs. Doubtfire'. In 1996 scoorde ze ook de hoofdrol in de verfilming van Roald Dahl, Matilda. In 2000 stopte ze echter al met acteren, omdat ze het naar eigen niet meer leuk vond. "Zo leuk is het echt niet, je hebt nauwelijks creatieve vrijheid", gaf ze aan. tegenwoordig focust Mara zich op schrijven en storytelling.

Wie? Tom Selleck, bekend van ' Magnum, P.I.'

Wat doet hij nu? Avocado-boer

Hij werd bekend als Thomas Magnum uit de detectiveserie 'Magnum, P.I.' En ook na die reeks was Tom Selleck (73) nog regelmatig op het scherm te zien. Toch is acteren al lang niet meer zijn belangrijkste bezigheid: Selleck verbouwt tegenwoordig immers avocado's op zijn boerderij op een stuk grond van 24 hectare. Selleck heeft daarnaast een landgoed van 65 hectare in Hidden Valley waar hij zijn groene vingers laat zien.

Wie? Dylan Sprouse, bekend van ' The Suite Life of Zack & Cody'

Wat doet hij nu? Brouwer

Dylan Sprouse (26) en Cole Sprouse (26) zijn een acterende Amerikaanse tweeling. Ze werden enorm populair met hun rollen als Zack en Cody in de Disneyreeks 'The Suite Life of Zack & Cody'. Dylan nam daarna afstand van het acteren om video game design te studeren. Tijdens zijn studies ging hij ook werken in een koffiebar, waar hij de kassa voor zijn rekening nam. Het beviel hem zo goed, dat Sprouse eerder dit jaar ook zijn eigen bar en brouwerij heeft geopend in New York, waar hij ook zelf drank brouwt. Daarnaast houdt hij zich nog steeds bezig met de ontwikkeling van videospelletjes.

Wie? Lucy Liu, bekend van ' Charlie’s Angels'

Wat doet zij nu? K unstenares

Lucy Liu (49) was vooral in de jaren 90 constant op het scherm te zien. Ze werd bekend vanwege haar rol in 'Ally Mc Beal', en speelde vervolgens in films zoals 'Charlie’s Angels' en 'Kill Bill'. Ze leende ook haar stem aan een personage in de film 'Kung Fu Panda'. Omdat haar carrière nadien op een lager pitje kwam te staan begon Lucy Liu met het creëren van kunst. Ze deed dit onder het pseudoniem Liu Yu-ling. Haar werken worden gesmaakt en regelmatig voor goede doelen verkocht of gedoneerd.

Wie? Jonathan Bennett

Wat doet hij nu? Fitnesstrainer

Jonathan Bennett (37) wist menig te hart te laten smelten als Aaron Samuels in 'Mean Girls'. Ondanks het succes ging hij toch een andere richting uit: Bennett werd fitnesstrainer en geeft spinlessen. Hij verdiepte zich ook in de wereld van voeding en bracht net een eigen kookboek uit. Af en toe duikt hij ook nog op op de Amerikaanse tv.