Van acteur tot imker: Morgan Freeman laat zijn domein van 12.400m² ombouwen tot 'bijenheiligdom'

21 maart 2019

11u29

De massale sterfte van bijen; het is slechts één gevolg van de milieuvervuiling en de klimaatverandering. Er wordt intussen al jaren gewaarschuwd voor het dreigende probleem. Reden genoeg voor Morgan Freeman om in actie te schieten, zo blijkt. De 81-jarige acteur heeft zopas zijn ranch en domein in Mississippi omgetoverd tot een waar bijenparadijs.

Freeman wil de sterfte van de bijen zo mee tegengaan. De acteur is van start gegaan met 26 bijenkorven, die hij van Arkansas liet invoeren. Op het domein kunnen de bijen genieten van hectares aan klaver en lavendel en de niet minder dan 140 magnolia bomen. Om zijn idee te realiseren riep Freeman de hulp in van een groep activisten, evenals een klein leger van tuinmannen. Zij verzorgen alle bloemen en bomen op zijn ranch.

De acteur geeft zijn bijen wel zelf voedsel. Dat doet hij zonder de bescherming van speciale kleding, want volgens Freeman is hij “één met alle bijen”. “Het is een inspanning om bijen terug te brengen op onze planeet. We beseffen denk ik niet dat ze het fundament vormen van alles wat groeit op onze planeet”, aldus de acteur.