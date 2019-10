Valt Khloé Kardashian opnieuw voor haar overspelige ex? KDL

06 oktober 2019

09u16

Bron: DailyMail 0 Celebrities Als we de laatste geruchten mogen geloven, speelt Khloé Kardashian (35) met het idee om haar ex-vriend Tristan Thompson (28), die ook de vader is van hun dochter True (1), een tweede kans te geven nadat hij haar bedroog tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van hun dochter.

Tristan doet er de laatste weken alles aan om Khloé te tonen dat hij nog vaak aan haar denkt. Zo reageert de basketballer steevast op de foto’s die Khloé op Instagram plaatst om haar te zeggen hoe goed ze eruit ziet. Die opmerkingen vallen niet in dovemansoren, want hoewel Khloé vorig jaar tegen haar zussen vertelde dat ze Tristan nooit meer zou kunnen vertrouwen, vertellen insiders nu dat ze toch met het idee begint te spelen om Tristan een tweede, eigenlijk derde, kans te geven.

De basketballer bedroog Khloé niet alleen toen ze zwanger was van hun dochter True, ook na haar geboorte had Tristan het niet zo met relationele trouw. Toen Khloé de eerste keer van zijn bedrog hoorde, besloot ze Tristan nog een kans te geven, maar toen ze later te horen kreeg dat hij ook gekust had met de beste vriendin van haar halfzus Kylie, wees Khloé Tristan echt de deur.

Charmeoffensief

Dat Tristan aan een nieuw charmeoffensief begonnen is, is ook de fans en volgers van Khloé niet ontgaan. Nadat Tristan voor de zoveelste keer reageerde op een van de foto’s van de realityster, stuurden ze meteen berichtjes naar Khloé waarin ze haar vroegen om niet naar Tristan terug te gaan.