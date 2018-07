Valt het doek voor de Nacht van De Vlaamse Televisiesterren? TK

17 juli 2018

06u32 0 Celebrities Een elfde Nacht van de Vlaamse Televisiesterren? De kans lijkt klein dat die er nog komt. Vorig jaar kon, ergens in juni, op de valreep nog een light editie uit de brand worden gesleept, maar anno 2018 is er halfweg het jaar niet eens een datum geprikt.

De Televisiesterren worden normaal uitgereikt op basis van de prestaties in het vorige kalenderjaar. Vandaar dat altijd gestreefd werd naar een datum in maart, of april. Intussen zijn we echter half juni en moet de organisatie nog in gang schieten. Er werden wel al enkele stemformulieren uitgestuurd naar de Academie, maar verder zijn er nog geen verdere details bekend.

Chris Cockmartin (62), al jarenlang organisator van De Nacht, laat niet in z’n kaarten kijken. Na een resem mails en telefoongesprekken stuurt hij ons enkel een statement door, uit naam van zijn Televisie Academie: "Ook dit jaar zullen we de Vlaamse Televisiesterren uitreiken aan de beste televisiemakers en -programma’s van het voorbije jaar. Datum en locatie worden later meegedeeld", klinkt het droog.

Wat wel al vaststaat is dat De Mensen niet meer samenwerkt met de organisatie. Het productiehuis had de rechten voor de uitzending nog tot volgend jaar, maar trekt zich nu terug aangezien er geen uitzicht is op tv-aandacht