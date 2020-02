Valse blauwe plekken en afgesneden vingers: een tijdlijn van het geruzie tussen Johnny Depp en Amber Heard MVO/SDE

05 februari 2020

16u01 0 Celebrities Het drama na hun scheiding duurt inmiddels al langer dan hun huwelijk. Johnny Depp en Amber Heard zijn verwikkeld in de nasleep van één van de giftigste vechtscheidingen uit de Hollywood-geschiedenis. Nu er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken waarin Heard bekent dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld, weet niemand nog wat te denken. De actrice had namelijk Depp altijd beschuldigd van losse handjes. Een overzicht van hoe het allemaal is begonnen.

3 februari 2015 :Johnny en Amber stappen in het huwelijksbootje

Johnny Depp en Amber Heard treden in het huwelijk op het privé-eiland van de acteur op de Bahama’s. Het was een intieme bruiloft, met enkel een kleine groep vrienden en familieleden als getuige.

April 2016: eerste tekenen van onrust

Amber Heard houdt een verjaardagsfeestje, maar dat loopt niet zo fijn af. Volgens documenten van de rechtbank, beweert de actrice dat Depp ‘dronken en high’ kwam opdagen en haar ‘agressief op de grond duwde’ nadat hij haar bij de haren had getrokken.

2 mei 2016

Amber Heard gaat zonder haar echtgenoot naar het Met Gala.

21 mei 2016: Vermeende start van de mishandeling

Volgens documenten van de rechtbank belt Tillet Wright, een gemeenschappelijke vriend van het koppel, naar de noodcentrale op vraag van Heard. Volgens de actrice startte het gesprek normaal, maar ‘raakte de acteur daarna als het ware bezeten, waardoor z’n gedrag dramatisch veranderde’. “Johnny nam de gsm, draaide zijn arm zoals een baseballspeler en gooide de telefoon naar me. Hij raakte mijn wang en oog met enorm veel kracht. Toen ik uit de zetel probeerde te komen, trok hij mijn haar naar achteren. Johnny bleef naar me schreeuwen, aan mijn haar trekken, me slaan en naar mijn gezicht grijpen.”

De politie bevestigde aan nieuwssite ET dat een derde partij de noodcentrale belde omwille van huiselijk geweld. Toen de politie arriveerde aan het huis van Heard en Depp, vertelde de actrice hen dat de ruzie enkel verbaal was geweest, en ze maakte geen melding van Depp. Een dag later gaat het koppel officieel uit elkaar.

23 mei 2016: scheiding

Amber Heard vraagt de scheiding aan, vanwege ‘onoverbrugbare verschillen’.

27 mei 2016: Amber vraagt contactverbod

Amber Heard vraagt een contactverbod aan tegen haar echtgenoot. Ze krijgt effectief een tijdelijk contactverbod toegewezen. Depp moet te allen tijde 30 meter van Heard verwijderd zijn en geen enkel contact met haar hebben. De actrice zegt in haar aanvraag: “Ik leef in angst dat Johnny onaangekondigd naar het huis zal terugkeren om me te terroriseren, fysiek en emotioneel.”

28 mei 2016: opvallende steun van Depps exen

Johnny Depp krijgt steun van zijn familie. Zijn dochter, Lily Rose Depp, noemt hem de ‘liefste, meest liefdevolle persoon’, en ook zijn voormalige geliefden springen voor hem in de bres. Vanessa Paradis schrijft in een brief: “In alle jaren waarin ik Johnny gekend heb, heeft hij mij nooit fysiek mishandeld. Dit klinkt niet als de man waarmee ik 14 geweldige jaren heb doorgebracht.” Ook Lori Anne Allison, Depps eerste vrouw, gelooft naar verluidt niet wat Heard zegt.

31 mei 2016: Amber maakt haar beschuldigingen wereldkundig

De advocaten van Amber Heard brengen een nieuwe verklaring uit: “Johnny’s team heeft Amber gedwongen om een verklaring te geven aan de LAPD om duidelijkheid te brengen over de ware feiten, want ze kan zich niet blijven blootstellen aan de valse en kwaadaardige beschuldigingen die de media overspoelen. Amber heeft jarenlang fysiek en psychologisch misbruik geleden door Johnny. Wij wilden het juiste doen, maar Johnny’s team ging helaas meteen naar de pers en begon Amber enorm aan te vallen. Ze is simpelweg een slachtoffer van huiselijk geweld, en geen enkele van haar acties zijn gemotiveerd door geld.”

Juni 2016: slachtoffer of dader?

TMZ verspreidt foto’s waarop te zien is dat Amber een blauw oog heeft. Dat zou ze hebben opgelopen tijdens een ruzie met haar ex-man...

Maar diezelfde maand gebeurt ook dit: het nieuws gaat de wereld rond dat Heard in 2009 gearresteerd werd voor huiselijk geweld. Op 14 september van dat jaar zou ze op het vliegveld van Seattle-Tacoma opgepakt zijn na een ruzie met haar vriendin, Tasya van Ree. Heard zou van Ree’s arm gegrepen en geslagen hebben. Er werd echter geen klacht ingediend en van Ree blijft haar ex-vriendin steunen.

12 augustus 2016

Er circuleert een filmpje op TMZ dat opgenomen werd door Amber Heard. Johnny Depp is erop te zien. Hij schopt en slaat tegen kastdeurtjes. Heard verontschuldigt zich voor iets terwijl Depp zichzelf een glas wijn inschenkt. Wanneer de actrice vraagt of hij die ochtend al wijn heeft gedronken, wordt hij woedend en gooit hij een glas en een fles stuk. Dan merkt Depp dat ze aan het filmen is en grijpt hij naar de camera.

16 augustus: de scheiding is rond

Voor de verandering komen de twee tot een akkoord in een gezamenlijk statement: “Onze relatie was intens passioneel en bij momenten grillig, maar altijd verbonden door liefde.”

18 augustus 2016: Heard geeft scheidingsgeld aan goede doel

Amber Heard kondigt aan dat de volledige 7 miljoen dollar (zo’n 6.193.841 euro) die ze bij de scheiding krijgt naar twee goede doelen gaat: de ACLU, die geweld tegen vrouwen wil eindigen, en het Children’s Hospital Los Angeles.

16 augustus 2018: “Ze plaste in bed”

Volgens The Mirror beschuldigt Depp zijn ex ervan dat zij opzettelijk in bed haar behoefte deed, nadat hij twee uur te laat was op haar dertigste verjaardag in 2016. Nadat de 55-jarige acteur hun gezamenlijke appartement in Los Angeles was uitgestormd, vond de schoonmaakster de volgende dag klaarblijkelijk iets tussen de lakens. Een ingewijde uit Depps kring zegt dat de acteur beweert dat er ‘sterk fotografisch bewijs is dat Amber verbindt aan de uitwerpselen’ en dat er sprake is van een grap. Heard heeft via een woordvoerder aan Mirror laten weten dat de poep van haar hondje Boo was. “Het dier heeft ernstige darmklachten. Er was nooit sprake van een grap, dit is niet gebeurd om respectloos te zijn. Het gaat om iets onschuldigs, het is wat huisdieren doen. We hebben er niets anders over te zeggen. Mevrouw Heard gaat verder met haar leven en wil zich niet met deze onzin inlaten.”

Oktober 2018: “Ze weigerde medische hulp en had dagen later plots een kneuzing”

Depp geeft een interview aan het Britse magazine GQ. Daarin heeft hij het onder andere ook over de video die uitlekte. “Het filmpje dat op miraculeuze wijze op YouTube verscheen is niet in L.A. opgenomen (waar Depp met Amber Heard woonde, red.). Maar zij wilde laten uitschijnen dat de video recent was. Het was echter een ouder filmpje en wat erin gebeurde had te maken met het feit dat ik net ontdekt had dat ik honderden miljoenen dollars verloren had.” Hij gaat verder: “Wat me kwetste was dat ik werd afgeschilderd als iemand die zo ver afstaat van wie je echt bent. Om iemand pijn te doen van wie je houdt? Als een soort pester?”

“Waarom sprak ze niet met de politie?”, vervolgt Depp. “Of ja, ze deed dat wel, maar die zagen niets en boden haar een medische specialist voor noodgevallen aan. Ze zei nee. De politie zag niets aan haar. Ze zagen niets dat gebroken was, geen sporen, ze bieden haar een specialist aan, ze zegt nee, en dan - ik weet niet of het de volgende dag was of een paar dagen later - is er plots een kneuzing. Ik maak me zorgen dat de mensen het geloven en ik maak me zorgen om haar. Het is gewoon niet juist. Ik zal nooit stoppen met vechten.”

November 2018: Johnny krijgt Potter-fans tegen

Vele Harry Potter-fans zijn misnoegd dat Johnny te zien zal zijn in de nieuwe film ‘Fantastic Beasts 2'. Dat heeft alles te maken met de beschuldigingen van huiselijk geweld. Gezien Depp slechts enkele minuten te zien was in de vorige film, hadden fans gehoopt dat de acteur in het vervolg vervangen zou worden. Ze steunen daarmee Amber Heard.

Regisseur David Yates verdedigt zijn keuze: “We zitten momenteel met een situatie waarin veel mannen beschuldigd worden van allerlei zaken. Ik heb het gevoel dat één persoon iets beweert over Johnny, gewoon omdat ze dat kan. Ik kan je alleen vertellen over de man die ik elke dag op de set zie, en die is vriendelijk en fatsoenlijk. Dus ik geloof die beschuldigingen niet.”

Fans blijven echter razend, en dreigen zelfs met een boycot. “Wat Yates zegt is een slag in het gezicht voor elk slachtoffer van huiselijk geweld. Johnny Depp als misbruiker in een film over tolerantie, diversiteit en gelijkheid? Dat mogen we niet zomaar laten gebeuren!”

Ook ‘Harry Potter’-schrijfster J.K. Rowling reageerde, maar niet zoals haar fans gehoopt hadden. “Ik weet bepaalde dingen die ik niet kan zeggen, maar daardoor voel ik me wél comfortabel genoeg om Johnny aan te nemen als acteur in deze film. Ik kijk er echt naar uit om hem bezig te zien.”

December 2018: Amber schrijft essay voor The Washington Post

“Twee jaar geleden werd ik een publiek figuur die huiselijk geweld vertegenwoordigde, en ik voelde de volle kracht van de toorn van onze cultuur voor vrouwen die zich daartegen uitspreken", schrijft ze. “Vrienden en adviseurs zeiden me dat ik nooit meer als actrice zou werken - dat ik op de zwarte lijst zou komen te staan. Een film waaraan ik verbonden was, castte iemand anders in mijn rol. Ik had net een twee jaar durende campagne geschoten als het gezicht van een wereldwijd modemerk, en het bedrijf liet me vallen. De vraag rees of ik mijn rol van Mera in de films ‘Justice League’ en ‘Aquaman’ zou kunnen behouden. Ik had het zeldzame voordeel dat ik in real time kon zien hoe instellingen mannen beschermen, die beschuldigd worden van misbruik.”

1 maart 2019: laster en eerroof

Johnny Depp kan niet lachen met het essay van zijn ex-vrouw, en klaagt haar aan voor laster en eerroof. Hij vraagt een indrukwekkende 50 miljoen dollar. De advocaten van Depp geven toe dat Heard in het artikel nergens zijn naam gebruikt, maar zeggen dat het hele artikel ‘gebaseerd is op het centrale idee dat Heard het slachtoffer was van huiselijk geweld en dat Depp dat geweld gepleegd heeft’. De acteur noemt de ‘valse beschuldigingen’ tegen hem een ‘uitgebreide hoax om positieve publiciteit te genereren’ voor Heard en ‘haar carrière vooruit te helpen’. Daarnaast zegt Depp dat de situatie compleet anders in elkaar zit dan de actrice beweert: “Ms. Heard is niet het slachtoffer van huiselijk geweld, maar de pleger ervan.”

Om zijn beweringen kracht bij te zetten, haalt de acteur aan dat Heards beweringen “definitief weerlegd werden door twee afzonderlijke politieagenten, een litanie aan neutrale getuigen en 87 nieuw verkregen video’s van bewakingscamera’s”.

3 maart 2019: Amber had een affaire

E! News brengt op basis van juridische stukken naar buiten dat Amber Heard volgens haar ex-man een affaire gehad zou hebben met Tesla-oprichter Elon Musk. Dat zou amper een maand nadat het koppel trouwde, gebeurd zijn. Volgens die stukken zou Heard tijd hebben doorgebracht met Musk terwijl Depp het land uit was voor opnames. Het personeel van het appartementencomplex waar het stel woonde, zou het verhaal bevestigen.

14 april 2019: video van getuigenis lekt uit

Een video lekt uit waarin Amber Heard beschrijft wat er volgens haar op 21 mei 2016 gebeurd is. Het filmpje is in de rechtbank gemaakt op 13 augustus 2016.

15 april 2019: “Johnny heeft mijn appartement verwoest”

Om haar zaak nog wat sterker te maken, dient Amber Heard bij de rechtbank foto’s in waaruit moet blijken hoe Johnny Depp haar penthouse - dat ruim 2,6 miljoen euro waard is - tijdens een woede-uitbarsting kort en klein heeft geslagen. Op de foto’s zijn kapotte kledingrekken te zien, alsook een hoop kleding en schoenen die van de trappen werden gegooid. De feiten gebeurden in een penthouse van het Eastern Columbia Building in het centrum van Los Angeles.

26 april 2019: styliste verdedigt Johnny: “Ambers verwondingen zijn in scène gezet”

Samantha McMillen, de persoonlijke styliste van Heard, heeft zich tegen haar werkgeefster gekeerd. “Amber heeft breed uitgesmeerd dat Johnny haar bont en blauw heeft geslagen. Maar in realiteit was er geen schrammetje te zien.” Amber beweerde dat Depp haar twee blauwe ogen had geslagen, toen ze te gast was bij ‘The Late Late Show with James Corden’. Maar Samantha had enkele uren voor de opnames de make-up van Amber verzorgd, en beweert nu dat er geen schrammetje te zien was, laat staan dat er sprake was van een verwonding.

“Op 16 december 2015 heb ik de dag en avond doorgebracht met Amber Heard, en heb ik haar opgetut om te verschijnen in de show van James Corden. Ik heb haar ook de volgende dag gezien, in helder daglicht, van dichtbij, toen ze geen make-up droeg. Ik kon toen duidelijk zien dat er geen zichtbare tekens, kneuzingen, blauwe plekken of verwondingen waren op haar gezicht, noch op haar lichaam”, stelt de styliste in haar gerechtelijke getuigenis, die website HollywoodLife in handen kreeg. Volgens haar werden de verwondingen in scène gezet, om Depp in een slecht daglicht te plaatsen en de rechter aan haar kant te krijgen.

Mei 2019: ruzie om afgesneden vinger

In 2015, toen Johnny volop bezig was met de opnames voor ‘Pirates Of The Caribbean’, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. De wonde ging namelijk tot op het bot. Volgens bronnen op de set vond het ongeluk echter niet tijdens de opnames plaats, maar in Johnny’s vrije tijd. Depp bleef volhouden dat het een setongelukje was, maar zijn toenmalige vriendin, Amber Heard, beweert iets anders. Zij meende dat Depp zijn verwonding zelf had toegebracht, door een telefoon kapot te slaan tegen een aanrecht, terwijl hij haar probeerde aan te vallen.

In een openbaar verslag van hun proces staat Johnny’s statement te lezen. “Ze gooide een fles wodka naar me, omdat ik haar had gevraagd om een voorhuwelijkscontract te tekenen”, verklaart hij. “Het was één van vele flessen die ze gooide, maar in dit geval sneed ik me aan de scherven. Het topje van mijn vinger was volledig afgesneden. Ik moest drie operaties ondergaan om mijn vinger te reconstrueren. Ik vreesde voor mijn vinger, mijn arm, en mijn leven.” Depp klaagt haar nu aan voor 50 miljoen dollar.

Juni 2019: getuigenissen van Amber zijn niet samenhangend, maar “hij liegt in de rechtszaal”

Volgens Amber heeft haar ex niet de waarheid verteld in de rechtszaal, over een bepaald moment wanneer de twee ruzie hadden. Volgens haar kloppen de telefoongegevens niet die in de rechtszaal gepresenteerd zijn, zo zouden er tijdstippen ‘veranderd’ zijn ten tijde van de ruzie die uiteindelijk fataal bleek te zijn voor hun huwelijk. Heard beweert dat Depp toentertijd zowel verbaal als fysiek agressief zou zijn geweest, terwijl videobeelden zouden uitwijzen dat Depp hun toenmalige echtelijke woning de betreffende avond al had verlaten voordat er gebeld werd naar het alarmnummer 911.

Johnny’s advocaat Adam Waldman ziet het anders. “Mevrouw Heard zegt dat ze zich niet monddood wil laten maken. Maar houdt zich vervolgens een aantal maanden stil als blijkt dat dat ze ten onder gaat aan een berg aan bewijs van onze kant. Datzelfde geldt voor haar assistenten, die zich 3 jaar lang bezig hebben gehouden met het leveren van valse bewijzen richting mijn cliënt. Maar waar zijn die types nu gebleven? Mevrouw Heard probeert nog steeds een slag te slaan uit de hele #metoo-beweging, waarmee ze de daadwerkelijke slachtoffers in een kwaad daglicht zet.”

17 juli 2019: Vriendin van Amber Heard verdedigt Johnny Depp: “Ik zag nooit sporen van geweld”

Laura Divenere, een vriendin van Heard die ten tijde van het vermeende misbruik voor het koppel werkte als interieurarchitect, bekent dat ze “Amber nooit op enige manier gewond zag”.

Ze liet optekenen: “Ik was en blijf mezelf zien als een vriendin van Amber. We hebben regelmatig contact. Sinds 2016 hoor ik Johnny Depp niet meer.” De interieurarchitect herinnert zich nog levendig de dagen na 21 mei 2016, waarop de vermeende mishandeling zou hebben plaatsgevonden. “Ik werkte samen met Amber, haalde pakjes voor haar op, stond samen met haar in liften en zag haar van dichtbij. Op geen enkele van de dagen na de klachten over misbruik, zag ik enige tekens van fysiek misbruik of verwondingen, denk aan roodheid, zwellingen, snijwonden, kneuzingen of enige andere schade. Ik heb Amber nooit zo gekwetst gezien, ook al weet ik nu dat ze veel verschillende klachten over misbruik ingediend heeft. Ik kende en had contact met enkele naaste vrienden van Amber, zoals Rocky Pennington, Tillett Wright en haar zus, Whitney Heard. Niemand van hen had het over een beschuldiging van geweld of ander misbruik van Amber door Depp.”

De interieurarchitect voegt aan haar verklaring ook nog toe dat Heard soms last had van een slecht humeur: “Ik zag hoe Amber verbaal gewelddadig was tegenover haar voormalige assistente Kate, en door de telefoon naar haar riep. Kate belde me verschillende keren op in tranen, erg overstuur, vanwege de behandeling die ze van Amber kreeg.”

27 Juli 2019: “Ze drukte een sigaret uit op mijn gezicht”

De ruzie tussen de exen blijft maar voortduren. Depp beschuldigt Heard er nu van dat zij een sigaret op zijn gezicht heeft uitgedrukt tijdens een ruzie.

Tijdens het conflict, dat in 2015 in Australië zou hebben plaatsgevonden, zou Depp voor het eerst in een jaar alcohol hebben genuttigd, wat ervoor zorgde dat Heard twee flessen naar hem gooide. Daarna duwde ze haar sigaret uit op zijn gezicht. Volgens Depp was ze ook razend geworden omdat hij met zijn advocaat overlegd had over een huwelijkscontract met Heard.

De advocaat van Heard liet alvast weten dat de foto van Depp in het ziekenhuis ‘helemaal niets’ bewijst. “Hij probeert gewoon de aandacht af te leiden van zijn fysieke en psychologische mishandeling. Dat laatste blijft hij overigens doen. Dit is absurd, beledigend en gewoon onwaar.”

This is the face of a DV survivor. He's male, but that doesn't make his story any less valid. His abuser is female, and that shouldn't mean she isn't held accountable. #TimesUp. ALL survivors deserve a voice. #ProudOfJohnnyDepp #AmberHeardIsAnAbuser pic.twitter.com/Gg4JnExepm 🍃 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕𝒊𝒆 (𝑪𝒖𝒛𝑪𝒖𝒑) 𝑫𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏' 🍃(@ StoliBolli66) link

November 2019: “Ik durfde niet toegeven dat ik slaag kreeg van een vrouw”

Johnny Depp vertelt het verhaal voor het eerst vanuit zijn eigen standpunt aan de media. Hij beweert op dat moment al dat niet zij, maar híj het slachtoffer was. “Ik durfde eerder nog niet toegeven dat ik slaag kreeg van een vrouw”, meende hij. “Ik vond dat gênant.” Het blijkt echter nog niet genoeg om de vooroordelen tegenover hem te doen verdwijnen.

De rechtszaak zou eigenlijk 3 februari 2020 van start gaan, maar dat werd in diezelfde periode uitgesteld naar 3 augustus. De acteur heeft bepaalde documenten niet op tijd ingediend waardoor de zaak uitgesteld werd. Amber beweerde meermaals door hem te zijn geslagen en bedreigd, voornamelijk wanneer hij onder invloed was van alcohol en drugs. De acteur moest voor 15 november medische documenten bij de rechtbank indienen over zijn drank- en drugsgebruik, maar heeft dat niet op tijd gedaan.

December 2019: Depp overweeg om uit te wijken naar Rusland

De echtscheiding met Amber Heard verloopt allesbehalve amicaal en het wederzijds schelden stopt maar niet. Vele voormalige fans van Depp hebben zich ondertussen tegen hem gekeerd. Ondertussen blijven de kosten oplopen, wat Depp er al toe heeft gedwongen enkele huizen te verkopen. Zijn fortuin dat vroeger werd geschat op 650 miljoen dollar, zou nu nog slechts een derde bedragen. Daarom denkt de acteur eraan de States te verlaten en uit te wijken naar Rusland, waar het goedkoper is om te leven. “Ook al heeft hij ook daar niet veel te zoeken”, zei een vriend. “Zijn laatste vriendin, de Russische danseres Polina Glen (24), heeft hem net de bons gegeven. Of hij daar dus veel soelaas zal vinden, is zeer de vraag. Ik vrees dat hij er enkel nog veel eenzamer zal worden.”

Februari 2020: bekentenis van Amber verandert alles

Een geluidsopname die werd gemaakt tijdens een therapiesessie van twee uur, werd vrijgegeven door de advocaten van Depp. Op het bandje is te horen hoe Amber Heard vertelt dat zij haar toenmalige echtgenoot heeft geslagen. Daaruit maken zijn fans nu op dat Depp al die tijd onschuldig was. Heard heeft tot nu toe alle geweld tegenover haar echtgenoot ontkend, maar de opname dateert al van 2015, wat betekent dat er ergens wel degelijk leugens in het spel zijn.

Waar rook is, is vuur. Zo concluderen zijn vele aanhangers van Depp. Alle twijfelachtige beweringen van Heard in combinatie met haar eigen bekentenis, doen hen geloven dat ze het merendeel van haar beschuldigingen heeft verzonnen. “En dat noemt zich dan een mensenrechtenactiviste”, klinkt het verontwaardigd op Twitter. “...terwijl ze zélf toegeeft dat ze geweld gebruikte tegenover haar echtgenoot. Het léf.”

Anderen steken de hand dan weer in eigen boezem: “Kan je geloven dat we de HarryPotter-franchise gingen boycotten omdat er een onschuldige man in meespeelde? Laten we nooit meer twijfelen aan de wijsheid van J.K. Rowling.” Een andere oproep die vaak terugkomt, gaat over de meest concrete vorm van gerechtigheid: “Amber moet hiervoor aangeklaagd en veroordeeld worden. Ze heeft zijn carrière bijna verpest. Hierop zou een gevangenisstraf moeten staan.”

Johnny Depp en Amber Heard hebben geen van beiden gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen.