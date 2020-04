Val Kilmer wilde geliefde Cher eigenlijk helemaal niet ontmoeten: “Niets gemeen met elkaar” SDE

20 april 2020

17u27 0 Celebrities In zijn nieuwe biografie, ‘I’m Your Huckleberry: A Memoir’, verklapt acteur Val Kilmer (60) dat hij niet altijd even enthousiast was doorheen zijn leven. Zo stond hij niet te springen om Cher (73), die later zijn geliefde zou worden, te ontmoeten, en stond ook ‘Top Gun’ niet hoog op zijn verlanglijstje.

Ze waren jarenlang een koppel, maar eigenlijk stond Val Kilmer helemaal niet te popelen om Cher te ontmoeten. Toen hij in 1981 in een restaurant in Manhattan zat te eten, kwam een vriend naar hem toe. “Iemand wil je graag ontmoeten”, klonkt het. Het bleek over Cher te gaan, een graag geziene figuur in de media. “Ik zag haar als een weinig interessant personage uit de roddelbladen”, schrijft Val. “Ik was niet echt gemotiveerd om haar te ontmoeten. Niet omdat ik een snob ben, maar omdat ik er zeker van was dat we niets gemeen hadden.” Toch gaf hij toe, en zo ontdekte hij dat ze “de grappigste persoon is die ik ooit heb ontmoet.”

Ook in zijn grootste hit, ‘Top Gun’, had hij initieel geen interesse, geeft hij toe. “Ik wilde die rol niet. Het kon me niet schelen. Het verhaal interesseerde me niet. Maar mijn agent heeft me zo goed als gemarteld om op z'n minst regisseur Tony Scott te ontmoeten. Ze zei dat hij geobsedeerd door me was.” En ook Val raakte geobsedeerd, geeft hij toe. Hij wilde ontdekken waarom zijn personage, Iceman, zo'n klootzak was. Zo hallucineerde hij op een bepaald moment dat hij een gesprek had met de vader van Iceman. Kilmer, in de huid van zijn personage, vroeg de vader wat hij wilde. “Op deze religieuze weg blijven”, klonk het naar verluidt. Val geeft toe dat hij niet weet wat dat betekent, maar toch beschouwde hij het als cruciale informatie.

