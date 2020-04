Val Kilmer voelt zich eenzaam: “Ik ben al twintig jaar single” SDE

03 april 2020

21u52

Bron: People 0 Celebrities Val Kilmer (60) heeft een biografie geschreven, ‘I’m Your Huckleberry’. Daarin vertelt hij openhartig over zijn liefdesleven, dat tegenwoordig niet echt veel voorstelt.

“Ik heb al twintig jaar geen vriendin meer gehad", schrijft Val Kilmer. “De waarheid is dat ik een groot stuk van de dag eenzaam ben.” Het valt de acteur zwaar, zegt hij: “Ik heb vrouwen altijd oneindig veel interessanter gevonden dan mannen. Misschien is dat waarom we altijd zo goed overeen kwamen. Wij zijn grote, onnozele olifanten ... en zij zijn vlinders."

“De heer weet dat ik mijn portie liefdesverdriet gehad heb”, schrijft Val. “Maar Daryl was veruit de pijnlijkste breuk van allemaal." Daarmee verwijst hij naar actrice Daryl Hannah, met wie hij in 2001 samen was. Zij is ondertussen getrouwd met Neil Young. “Neil Young, ik heb altijd van je gehouden, maar ik ben bang dat ik je nu haat", grapt hij.

Kanker

In 2004 had hij een relatie met Angelina Jolie. “Zij is misschien wel de meest bezielde en serieuze vrouw van al mijn relaties”, zegt hij daarover. “Wanneer mensen vragen hoe ze is, zeg ik altijd dat ze zoals andere vrouwen en andere supersterren is, alleen MEER.”

Zijn ex, Cher, hielp hem dan weer toen hij te horen kreeg dat hij keelkanker had. “Eens Cher haar weg in je hart en hoofd gevonden heeft, gaat ze nooit meer weg. Voor haar ware vrienden, zullen haar standvastige liefde en loyaliteit nooit sterven." Dankzij haar steun is Val al vier jaar kankervrij. “Het is nooit teruggekomen. Ik ben zo dankbaar.”