Val Kilmer verschijnt opnieuw in het openbaar na kankerdiagnose SDE

19 november 2019

08u45 0 Celebrities In 2017 maakte Val Kilmer (59) in een interview met The Hollywood Reporter bekend dat hij keelkanker heeft. Ondanks de ongunstige diagnose bleef hij echter werken, en de acteur zoekt tegenwoordig ook steeds meer de schijnwerpers terug op. Zo verscheen hij vrijdag op de tentoonstelling van zijn kunstatelier.

Het werd al langer vermoed, maar in 2017 bevestigde Val Kilmer in een interview met The Hollywood Reporter de geruchten: hij leed al twee jaar aan keelkanker en vocht in stilte tegen de ziekte. Een operatie aan zijn luchtpijp had zijn stem schor gemaakt, en maakte de acteur kortademig. Maar Val, die ooit het mooie weer maakte in ‘Top Gun’, geloofde heilig dat zijn geloof - Christian Science - hem er weer bovenop zou helpen, net als chemotherapie. En de ziekte veranderde ook zijn visie op het leven, vertelde hij. “Ik was te serieus", klonk het. “Ik maakte me te druk wanneer ik dingen als Oscars en erkenning niet kreeg.”

Hoewel hij de laatste jaren voornamelijk uit de spotlights bleef en aan zijn herstel bleef werken, kon Val het acteren niet laten. Zo zal hij binnenkort te zien zijn in ‘Top Gun 2', waar hij zijn rol als Iceman herneemt, en speelde hij ook mee in ‘The Super’ en ‘The Snowman’. En langzaam maar zeker verschijnt hij ook al weer eens op de rode loper. Zoals vrijdag, toen hij een tentoonstelling bijwoonde in zijn eigen kunstatelier, de HelMel studios in Los Angeles. Samen met kunstenares Tamie Adaya poseerde hij vrolijk voor de fotografen, een kleurrijke sjaal voor zijn keel. Hopelijk zien we binnenkort nog meer van dit soort beelden.