Vakantiebestemmingen van de sterren (deel 1): hier loop je het meeste kans om Jennifer Aniston of George Clooney te spotten KDL

05 juli 2018

11u36 0 Celebrities Ook celebs hebben af en toe nood aan vakantie. Daarvoor trekken ze traditiegetrouw naar enkele van de mooiste hotspots die de wereld te bieden heeft. Vandaag kom je te weten wie je tegen het lijf kan lopen in Cabo San Lucas en op Hawaï.

CABO SAN LUCAS

Wie kan je er zien?

Jennifer Aniston, Camilla Cabello, Gwyneth Paltrow, Alicia Keys, Heidi Klum, George Clooney, Cindy Crawford,...

Cabo San Lucas is een badplaats in de Mexicaanse deelstaat Baja California Sur die met z’n witte stranden, felblauwe water en spectaculaire kliffen een van Mexico’s grootste toeristentrekkers is. Toch houdt dat heel wat celebs niet tegen om er naartoe te reizen. Jennifer Aniston gaat er werkelijk élk jaar op vakantie, Heidi Klum nam er onlangs nog haar nieuwe vriend Tom mee naartoe, Gwyneth Paltrow vierde er haar vrijgezellenweekend én goede vrienden George Clooney en Cindy Crawford zijn zo gek op Cabo dat ze er een huis kochten en daarmee ook buren werden.

(lees verder onder de foto's)

Waar kan je ze zeker tegen het lijf lopen?

- The Spa at Las Ventanas: Wie echt tot rust wil komen, maakt een afspraak in dit wellnesswalhalla. Onder anderen Cameron Diaz, Jessica Alba en Jennifer Lopez lieten zich hier al masseren.

- Palomar Restaurant & Bar: Je mag er vrijwel zeker van zijn dat elke celebrity die al voet in Cabo heeft gezet, ging genieten van eten en drinken aan een van de tafels van het Palomar Restaurant & Bar. Op het menu staan onder meer octopus met look, enchiladas en hamburgers.

- Cabo Wabo Cantina: Wie van muziek houdt, moet de Cabo Wabo Cantina echt een bezoekje brengen. Met livemuziek, lekker eten en hun bekende tequila beloven ze je de tijd van je leven.

Nuttige info

- Afstand: Cabo ligt ongeveer op 9.608 km van Brussel. Om er te geraken, zal je net geen 12 uur in een vliegtuig moeten zitten.

- Uurverschil: In Cabo is het 8 uur vroeger dan in België.

- Klimaat: Zon, zon en nog eens zon. Er wordt verteld dat het in Cabo amper 27 dagen per jaar regent en het er vrijwel altijd warmer is dan 20 graden.

HAWAÏ

Wie kan je er zien?

Britney Spears, de Obama’s, Eva Longoria, Drew Barrymore, Oprah, Cole Sprouse,...

Hawaï is het grootste eiland van de gelijknamige Amerikaanse staat Hawaï. Om verwarring te voorkomen wordt het vakantieoord dan ook steevast ‘the Big Island’ (het Grote Eiland) genoemd. Al is de term Orchideeëneiland ook wel op z’n plaats, omdat er zoveel orchideeën gekweekt worden. De voormalige Amerikaanse president Barack Obama bracht vrijwel heel zijn jeugd door op Hawaï en nu neemt hij zijn gezin er bijna jaarlijks mee naartoe. Voormalige talkshowhost Oprah en actrice Drew Barrymore hebben er zelfs een buitenverblijf. En ook Pretty Little Liars-actrice Lucy Hale, Riverdale-acteur Cole Sprouse en zangeres Britney Spears reizen graag naar het wondermooie eiland met de schilderachtige watervallen en prachtige palmbomen.

(lees verder onder de foto's)

Waar kan je ze zeker tegen het lijf lopen?

- Waikiki Beach: Surfen, zwemmen of gewoon lekker languit luieren. Op Waikiki Beach, het beroemdste strand van Hawaï, doet iedereen het. Ook de celebs.

- The Counter: Wie zin heeft in een hamburger is aan het juiste adres bij The Counter. Je kan er je hamburger helemaal zelf samenstellen, met het traditionele broodje of - lekker gezond - alleen een blaadje sla errond.

Nuttige info

- Afstand: Hawaï ligt op 11.835 km van Brussel, goed voor 15 uur vliegen.

- Uurverschil: In Hawaï is het 10 uur vroeger dan in België.

- Klimaat: De temperatuur op Hawaï ligt overdag vrijwel het hele jaar tussen de 24 en 31 graden Celsius.

Vrijdag kom je in deel twee te weten welke celebs je kan spotten op Costa Rica en in Marrakech.