Vaderschapstest bewijst het: Owen Wilson is opnieuw papa geworden KDL

10 oktober 2018

12u24

Bron: ANP 0 Celebrities Owen Wilson (49) bevestigt dat hij vader is geworden van een derde kind. De acteur deed dat nadat hij een vaderschapstest onderging.

De moeder van het meisje vertelde in juni al dat Wilson de vader is van haar kind, waarna de acteur voorstelde om een vaderschapstest te ondergaan. Die bleek positief en daarom mag Owen zich dus niet alleen vader noemen van zijn twee zoontjes, maar ook van een dochter. Dat maakt dat hij drie kinderen bij drie verschillende vrouwen heeft.

Geweldige vader

De acteur kreeg zeven jaar geleden een zoontje met zijn ex, Jade Duell, en vier jaar geleden schonk zijn personal trainer, Caroline Lindqvist, hem ook een zoon. "Owen is een geweldige vader voor zijn twee jongens en heeft een warme band met hun moeders. Het is logisch dat als een vaderschapstest bewijst dat hij de vader is van nog een kind, dat hij verantwoordelijkheid neemt om zijn kind te ondersteunen," vertelt een bron onlangs nog aan Us Weekly.