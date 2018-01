Vader van vlogger Logan Paul slaat terug: "Hij heeft gewoon een fout gemaakt, dat hoort bij het leven" MVO

12u15 1 YouTube Logan Paul in het Japanse 'zelfmoord bos'. Celebrities YouTuber Logan Paul, die onder vuur ligt omdat hij een lijk toonde in één van zijn video's, krijgt steun van zijn vader. De man postte een filmpje op Instagram waarin hij zijn zoon verdedigt: "Hij heeft een stomme fout gemaakt, dat hoort toch bij het leven?"

"We maken allemaal fouten," aldus Greg Paul in zijn video. "Dat is een deel van het leven. Het is ongelofelijk hoeveel liefde en steun we al hebben ontvangen. Ze krijgen de Paul-familie niet zomaar klein! Zelfs Dr. Phil zei dat Logan gewoon een fout heeft gemaakt. Hij is nog maar 22."

In het onderschrift liet hij nog weten dat hij niet altijd akkoord gaat met alles wat zijn zoon doet, maar dat hij toch van hem houdt en hem altijd zal blijven steunen. Bovendien benadrukt hij dat Logan snel terug zal zijn met niéuwe video's.

Meer over Logan Paul