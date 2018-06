Vader van ontwerpster Kate Spade sterft twee weken na overlijden van dochter aan "gebroken hart" kv

21 juni 2018

22u55

Bron: Reuters 1 Celebrities De vader van modeontwerpster Kate Spade die zich op 5 juni van het leven beroofde, is nu zelf overleden. Dat deelt de familie mee. De 89-jarige Earl F. Brosnahan Jr. kampte met gezondheidsproblemen en "zijn hart was gebroken door de recente dood van zijn geliefde dochter", zegt de familie.

Brosnahan, die door zijn nabije omgeving Frank werd genoemd, stierf woensdagavond in zijn woning in Kansas City, Missouri. Zijn familie gaf geen concrete doodsoorzaak. De man werkte in het bouwbedrijf van zijn familie. Hij laat zijn vrouw Sandy, vijf kinderen en acht kleinkinderen na.

Daarmee miste Brosnahan de uitvaartplechtigheid voor zijn dochter Kate die vandaag plaatsvond.

Kate Spade, een van zijn zes kinderen, pleegde eerder deze maand zelfmoord in haar appartement in New York City. Haar echtgenoot Andy, met wie ze een zakenimperium uitbouwde dankzij de populariteit van haar kleurrijke handtassenlijn, deelde na haar overlijden mee dat zijn vrouw al meer dan vijftien jaar kampte met depressie en een angststoornis. Er was echter geen aanleiding dat ze zelfmoord zou plegen, zei hij. Het stel heeft samen een dertienjarige dochter Beatrix.