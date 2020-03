Vader van Meghan Markle is teleurgesteld in zijn dochter: “Hun plaats is bij de Queen” SDE

31 maart 2020

18u00

Bron: The Sunday Mirror 0 Celebrities Meghan Markle (38) en haar echtgenoot Harry (35) kunnen geen stap zetten, of vader Thomas Markle (75) heeft er wel iets over te zeggen. En kijk: nu het koppel net verhuisd is naar Los Angeles, laat ook Thomas van zich horen in een exclusief interview met The Sunday Mirror.

Hoewel ze zelf voor een rustiger leven in Noord-Amerika kozen, lijken de familieleden van Harry en Meghan hen die rust niet te gunnen. Hun recente verhuis naar Los Angeles maakt de tongen dan ook behoorlijk los. Vooral Meghans vader, Thomas, kan zich niet inhouden. Hoewel Meghan nu ‘slechts’ 250 kilometer bij hem vandaan woont, vindt hij dat ze een slechte beslissing genomen hebben.

“Ik vind dat Meghan en Harry terug naar de koninklijke familie in het Verenigd Koninkrijk moeten en er de Queen moeten steunen”, laat hij optekenen in een exclusief interview met The Sunday Mirror. “Ik denk dat ze nu in Engeland moeten zijn, en niet in Los Angeles. Ik ben er echt voorstander van dat ze teruggaan naar de koninklijke familie. Ze kunnen zich natuurlijk bij de A-listers voegen en heel veel geld verdienen wanneer de problemen met het virus voorbij zijn. Maar ze zullen nooit hetzelfde respect krijgen dat hen als volwaardige leden van de koninklijke familie te beurt viel.”

Hoog risico

Thomas hoopt ook dat zijn dochter - met de pandemie in het achterhoofd - even stilstaat bij wat écht belangrijk is in het leven. Hem contacteren bijvoorbeeld, want de gepensioneerde Amerikaan loopt vanwege een hartaandoening een groter risico. “Ik zit in de categorie met het hoge risico, en ik zie nu ook dat er een aantal jonge mensen door geraakt worden”, zegt hij. “Als ik nu iets tegen Harry en Meghan kon zeggen, dan was het dat het leven te kort is. Ik zou hen zeggen om voorzichtig te zijn en dat ik van hen houd. Nu moet je nadenken over wat echt belangrijk is in het leven - dat te kort en onvoorspelbaar is. We moeten onszelf misschien fysiek isoleren, maar er is geen enkele reden om je ook op persoonlijk vlak te isoleren.”

(Lees verder onder de foto.)

Grote fout

De relatie tussen het koppel en Thomas is al lang verzuurd. Dat de Amerikaan foto’s in scène zette om de sympathie van het publiek te winnen, viel in slechte aarde. Dat hij ook hun huwelijk aan zich moest laten voorbijgaan, deed de relatie helemaal geen goed. Thomas heeft zijn kleinzoon Archie, nu tien maanden oud, dan ook nog nooit gezien. Hij geeft toe dat hij fouten gemaakt heeft, maar vindt dat vooral Harry moet inzien dat hij geen slechte bedoelingen had.

De prins gaf onlangs nog een pijnlijk eerlijk interview aan Russische grappenmakers, die deden alsof ze Greta Thunberg en haar vader Svante waren. Genoeg gelijkenissen, vindt Thomas. “We denken allemaal wel eens dat we het juiste doen, en dan blijkt het fout te zijn. Harry maakte recent nog een grote fout door met die grappenmakers te praten. Hij werd door hen in de val gelokt, en ik werd in de val gelokt door die foto’s. We maken allemaal fouten. Ik zou hen moeten vergeven, en zij zouden mij moeten vergeven. Misschien is het eindelijk tijd dat Archie dag komt zeggen aan zijn opa.”

Tot het zover is, verblijft Thomas alleen in zijn huis in Rosarito, Mexico. “Ik heb een goede voedselvoorraad. Ik ben klaar om mezelf te isoleren en thuis te blijven", klinkt het. “Ik heb meer dan genoeg voedsel en water.” En hij kan ook terugvallen op zijn andere kinderen, Meghans halfbroer Tom Junior (53) en halfzus Samantha (55): “Elke dag hoor ik iets van Tom en Samantha. Ze bellen me op, met hen gaat het goed op dit moment.”