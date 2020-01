Vader van Dwayne Johnson overleden SDE

16 januari 2020

07u45

Bron: ANP 10 Celebrities Rocky Johnson, de vader van acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson (47) en een voormalig showworstelaar, is woensdag overleden. Hij werd 75 jaar oud.

Rocky Johnson was jarenlang een vast gezicht in de WWE. In 1991 ging hij met pensioen, daarna was hij erg betrokken bij de training van zijn zoon Dwayne, die als worstelaar de naam The Rock aannam als eerbetoon aan zijn pa Rocky.

(Lees verder onder de foto.)

De acteur heeft nog niet gereageerd op de dood van zijn vader. In het verleden deelde hij vaak lovende verhalen over Rocky op social media. Zo vertelde hij drie jaar geleden over de jeugd van zijn pa, die als 13-jarige het huis uit werd gezet na een ruzie met zijn stiefvader. "Hij was 13 en dakloos. Hij had bijna niets en heeft dat ook nooit meer nodig gehad. Ik zou hem alles geven wat hij wil, maar hij vraagt nergens om. Hij had alles tegen op zijn dertiende, maar hij heeft doorgevochten en iets voor zichzelf opgebouwd.” Er waren echter tijden waarin Johnson jr. minder enthousiast was over zijn pa, zo liet hij weten in de post. "Toen ik 13 was matte hij me af in de sportzaal en zei dan: als je moet overgeven ga je naar buiten, en als je moet huilen ga je maar naar huis naar je moeder. Ik haatte dat, maar ik waardeer het nu. Het heeft me een man gemaakt."