Vader van Beyoncé ziet een grote ster in kleindochter Blue Ivy (6): "Maar ze moet het willen" MVO

10 april 2018

06u45 0 Celebrities De oudste dochter van Beyoncé heeft het in zich om een ster te worden. Dat zegt haar opa, Mathew Knowles, tegen Us Weekly.

Mathew ziet in het 6-jarige meisje veel terug van zijn eigen dochters, Beyoncé en Solange. Hij zou er dan ook open voor staan om, net zoals hij bij zijn kinderen deed, zijn kleindochter te helpen een carrière op te bouwen. "Ik zou haar overal in steunen", aldus de trotse opa, "maar ik heb één criterium: is het je passie? Is het waar je uitgelaten over bent als je naar bed gaat en niet kan wachten om de volgende dag verder mee te gaan? Het kan niet iets zijn dat je vader en moeder willen, of ik wil. Het moet zijn wat jij wil doen."

De vader van Beyoncé gaf toen de zangeres 14 was zijn baan op om fulltime manager te worden van haar band Destiny's Child. Al geruime tijd daarvoor moedigden Mathew en zijn toenmalige vrouw Tina hun kinderen aan in hun zangcarrière. "Beyoncé en Solange werkten al op hele, hele jonge leeftijd heel hard, voor hen was heel duidelijk waar hun passie lag. Ze wisten dat ze de muziek in wilden, dus daar gingen ze voor vanaf dat ze vier of vijf waren.", aldus de 66-jarige. "Tina en ik gaven hen de mogelijkheden. Dat is waar opvoeden om draait."