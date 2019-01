Vader van Beyoncé: “Ik heb Destiny's Child weggehaald bij R. Kelly” TK

Celebrities Mathew Knowles, de vader van Beyoncé, heeft in een interview met Metro laten weten dat hij een samenwerking van meidengroep Destiny's Child met R. Kelly eind jaren '90 niet zag zitten. Dat had volgens de voormalig manager van de succesvolle popgroep meerdere redenen.

"Mijn ex-vrouw Tina en ik gingen met de meiden mee, want R. Kelly wilde altijd graag 's avonds muziek opnemen. Naast zijn studio was er een club waar zo'n 40 tot 50 mensen aan het dansen waren. Daarnaast vroeg hij veel geld. 75.000 dollar voor een nummer van zijn hand, plus alle reiskosten, dus in totaal betaalde je dan 100.000 dollar voor een nummer. Ik heb de samenwerking uiteindelijk afgewezen omdat ik het liedje niet goed genoeg vond," aldus Mathew.

Hoewel Knowles zegt dat zijn beslissing destijds puur muzikaal was, gingen er toen ook al wat geruchten over Kelly en zijn voorkeur voor jonge meisjes rond. "Ja, de meiden waren toen 15, 16 jaar oud. Als ze naar het toilet moesten, ging Tina altijd met ze mee. We verloren ze geen seconde uit het oog.”

R. Kelly, bekend van het nummer ‘I Believe I Can Fly’, staat momenteel in het oog van een storm van protest nadat er vorige week een documentaire over hem werd uitgezonden. In de docu ‘Surviving R. Kelly’, die zes uur lang is en uitgezonden werd op kabelzender Lifetime, beschuldigen verschillende vrouwen de zanger ervan dat hij seksuele relaties had met meisjes van jonger dan zestien jaar toen hij zelf meerderjarig was. Andere getuigen zeggen dat Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger echt heet, zich omringd heeft met vrouwen van wie hij seksslaven heeft gemaakt en die vandaag volledig geïsoleerd zijn van hun omgeving.