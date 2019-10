Vader van Beyoncé heeft borstkanker IB

02 oktober 2019

03u57

Mathew Knowles wordt behandeld voor borstkanker. De vader van Beyoncé spreekt woensdag lokale tijd over zijn ziekte in praatprogramma 'Good Morning America'. Dat kondigde de talkshow vandaag aan op sociale media.

Knowles is het brein achter Destiny’s Child, de band die Beyoncé als tiener beroemd maakte. Hij was ook een tijdlang de manager van zijn andere zingende dochter, Solange. Uit het fragment dat Good Morning America dinsdag deelde, wordt niet duidelijk hoe lang hij al ziek is en om welke vorm van behandeling hij ondergaat.

Borstkanker is zeldzaam onder mannen. Volgens cijfers van de American Cancer Society vormen zij minder dan 1 procent van de gevallen van de ziekte.

I’ll be on @GMA tomorrow making a special announcement. Tune in! 🙏🏾 pic.twitter.com/8AEwo7ilxV Mathew Knowles(@ MathewKnowles) link