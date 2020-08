Vader Spears reageert op #FreeBritney-beweging: “Nee, ik steel haar geld niet” BDB

02 augustus 2020

11u14

Bron: ANP 0 Celebrities Jamie Spears (68), de vader van Britney, vindt alle theorieën over de curatele van zijn dochter bizar. Dat fans de #FreeBritney-beweging zijn begonnen omdat ze denken dat hun idool, dat sinds 2008 onder wettelijk toezicht staat, gevangen wordt gehouden noemt Jamie "een grap". Hij hekelt ook de agressiviteit van de aanhangers van de beweging.

Vader Spears heeft al twaalf jaar de controle over de carrière van z’n dochter. Sinds 2008, toen Britney publiekelijk een zware mentale inzinking had en zich onder meer kaal schoor, is hij verantwoordelijk voor al haar persoonlijke en financiële beslissingen. Nu Jamie steeds meer met z’n gezondheid sukkelt, wil hij uit z'n wettelijk gezag ontheven worden. De curatele werd daarom tijdelijk overgenomen door de manager van de zangeres. Fans maken zich intussen ernstig zorgen over de mentale gezondheid van Spears en zijn onder de hashtag #FreeBritney een beweging gestart om ervoor te zorgen dat Britney opnieuw zeggenschap kan krijgen over haar leven. Volgens sommigen wordt de popster zelfs gevangen gehouden en gedrogeerd.

"Al deze complotdenkers weten niks. De wereld heeft geen idee", reageert pa Spears nu in de New York Post. "Het is aan de rechtbank van Californië om te beslissen wat het beste is voor mijn dochter. Dat gaat niemand anders iets aan.” De aanhangers van de #FreeBritney-beweging gaan volgens Jamie behoorlijk ver om hun punt te maken. "Mensen worden gestalkt en krijgen doodsbedreigingen. Het is vreselijk." Beschuldigingen dat hij geld van zijn dochter zou stelen, wuift hij weg. "Ik moet elk jaar iedere cent bij de rechtbank aangeven. Hoe zou ik ooit iets kunnen stelen?"

Britney staat nog tot 22 augustus onder toezicht. De rechter bepaalt binnenkort of haar curatele verlengd moet worden.

