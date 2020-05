Vader Robbie Williams heeft Parkinson: “Ik ben zo bang geweest” SDE

23 mei 2020

14u10 0 Celebrities Pete Conway (70), de vader van Robbie Williams (46), heeft de ziekte van Parkinson. Dat heeft de zanger verteld aan The Mirror.

“We hebben heel wat problemen in de familie op dit moment”, liet Robbie Williams in een openhartig gesprek met The Mirror weten. “Mijn vader heeft Parkinson, mijn schoonmoeder - van wie ik veel houd - lijdt aan een serieuze ziekte. We kunnen niet bij hen zijn. Mijn vader duizenden mijlen van ons verwijderd."

De muzikant was bang dat de recente problemen ervoor zouden zorgen dat hij opnieuw in een depressie zou belanden en dat hij zich opnieuw op verslavingen zou storten, zoals vroeger. “Moeilijke tijden voorzaken angst en paniek", klonk het. “Ik merkte dat ik bij het begin van de lockdown toegaf aan de angst. Maar het verschil tussen de Robbie nu en de persoon die ik vroeger was, is ... Ik zag het gebeuren, ik dacht: ‘Dat is interessant, maar morgen zal het anders zijn.' En zo was het ook. Vroeger kon ik echt denken dat ik me een heel decennium zo zou voelen.”

Lees ook:

Emotioneel weerzien Robbie Williams en kinderen na drie weken quarantaine: “Papa!”



Robbie Williams wil met Liam Gallagher knokken voor goede doel



De bijzondere eerste date van Robbie Williams en zijn vrouw: “Ik had net seks gehad met mijn drugsdealer”