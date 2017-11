Vader Miley Cyrus draagt t-shirts van zijn schoonzoon MVO

11u01 0 Photo News Billy Ray in Liam's t-shirt Celebrities Billy Ray Cyrus kwam voor de opnames van de NBC-talkshow Harry opdagen in een shirt van zijn aanstaande schoonzoon Liam Hemsworth. Hij had het shirt ongevraagd uit Liams kledingkast gehaald, vertelde hij presentator Harry Connick jr.

Van stelen is geen sprake, aldus de vader van Miley en Noah Cyrus. "Als je het weer terugbrengt, heb je het niet echt gestolen. Ik heb het min of meer geleend van Liam", legde Billy Ray uit. "Ik moest naar deze show en ik zag een schoon shirt. Ik had me al door vier lagen kleding heen gezweet en Liams t-shirt was het laatste dat ik nog had. Ik vlieg straks terug naar huis en leg het weer terug in zijn kast zodat hij niet weet dat het weg is."

Billy Rays graai in de kledingkast van Liam is het laatste voorbeeld dat zijn schoonfamilie uitstekend met hem kan opschieten. Ook moeder Tish sprak zich al vaker lovend uit over de Australische acteur.

Al maanden doen geruchten over een eventueel huwelijk tussen Miley en Liam de ronde. De twee verloofden zich in 2012, maar gingen in 2013 na een relatie van vier jaar uit elkaar. Sinds begin vorig jaar zijn de twee weer samen, in oktober bevestigde Miley dat ze weer trouwplannen heeft met Liam.

Photo News Liam Hemsworth en Miley Cyrus zijn dolverliefd.