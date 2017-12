Vader Matt Damon ernstig ziek: "We kunnen alle schietgebedjes gebruiken" MVO

10u08 0 Evan Agostini/Invision/AP Matt Damon waakt aan het ziekbed van zijn vader. Celebrities Kent Damon (75), vader van acteur Matt (47), is ernstig ziek. De man vecht al een tijdje tegen kanker, maar de situatie begint er volgens zijn zoon wel erg slecht uit te zien.

Matt Damon cancelde in oktober al zijn aanwezigheid op de BAFTA LA Awards vanwege een familienoodgeval. Dat blijkt nu over de gezondheidstoestand van zijn vader te gaan, zo zegt de acteur.

"Het is een traag ontvouwend proces geweest," blikt Matt terug op de ziekte. "Het is iets waar we elke dag aan denken, want het gaat niet goed met hem. We kunnen trouwens alle schietgebedjes gebruiken, dus gooi ze maar naar boven."

In 2011 raakte voor het eerst bekend dat Kent de ziekte van Kahler had, een vorm van kanker die het bloed en beenmerg aantast. Datzelfde jaar zou hij nog in remissie zijn geweest, maar nu blijkt hij helaas hervallen.