Vader Ellen DeGeneres overleden: "Hij is gedurende zijn hele leven nog nooit naar een dokter geweest en hij is 92 geworden" MVO

07u15 0 EPA Ellen Degeneres Celebrities Ellen DeGeneres maakte in haar show bekend dat haar vader Elliot op 92-jarige leeftijd is overleden. "Ik verloor mijn vader deze week. Hij heeft een mooi, lang en goed leven gehad. Hij heeft het exact geleefd zoals hij dat wilde," deelde Ellen met haar publiek. "Hij is gedurende zijn hele leven nog nooit naar een dokter geweest en hij is 92 geworden, kun je nagaan!"

Ellen vervolgde: "Hij was heel erg trots op me. Hij was gek op mijn show en hij was een ontzettend aardige man, die niemand veroordeelde. Daarbij was hij ook enorm geestig, ik denk dat mijn broer Vance en ik onze humor van hem hebben meegekregen."

"We hebben maar een echte familie-vakantie gemaakt vroeger. Toen ik nog een klein meisje was, zijn we naar de Warner Bros. Studios in Los Angeles geweest voor een tour. En nu werk ik hier, in mijn eigen studio met mijn naam op de voorkant van het gebouw. Daar was hij apetrots op. Voordat hij overleed, hebben we nog een moment samen gehad, waarin ik hem gedag heb kunnen zeggen. Toen ik later op de dag de Warner Bros. studio verliet, verscheen er een regenboog aan de hemel."