Vader Britney Spears wordt niet vervolgd voor mishandeling KDL

18 september 2019

10u01

Bron: ANP 0 Showbizz Jamie Spears, de vader van Britney, kan opgelucht ademhalen nu hij te horen heeft gekregen dat hij niet vervolgd zal worden voor de mishandeling van haar 13-jarige zoon Sean. Jamie werd van mishandeling beschuldigd door Kevin Federline, de ex-man van de zangeres. Volgens de officier van justitie van Ventura County was er te weinig bewijs om Jamie te vervolgen. Dat meldt TMZ.

Kevin beweerde dat Jamie Sean tijdens een woordenwisseling erg ruw vastpakte en maakte hiervan melding bij de politie. De Officier van Justitie begon daarna een onderzoek en de hele kwestie zorgde er ook voor dat er wat veranderd is tussen Britney en haar vader. Zo liet Jamie ten tijde van het onderzoek weten dat hij, toch al tijdelijk, niet meer als conservator van zijn dochter wilde optreden. De taak om financiële en medische beslissingen te maken voor Britney is nu in handen van haar ‘care manager’ Jodi Montgomery en dat tot tenminste januari 2020.

Jamie gaf zijn kwakkelende gezondheid op om tijdelijk af te treden, maar volgens bronnen had Federline een omgangsverbod tegen zijn voormalig schoonvader geëist om hem uit te buurt te houden bij de kinderen. Hierdoor werd het onmogelijk om Britney’s zaken te blijven behartigen.