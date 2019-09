Vader Britney Spears geeft volmacht op na contactverbod MVO

08u12 0 Celebrities De vader van Britney Spears heeft voor het eerst in tien jaar tijd geen volmacht meer over haar zaken. Tot voor kort kon hij alle financiële en medische documenten van zijn dochter inkijken, dankzij een beslissing van de rechter in 2008.

Jamie Spears (67) had de volledig controle over zijn dochter omdat een psychiater besliste dat Britney niet in staat was om zelf belangrijk beslissingen te nemen. In het licht van de rechtszaak die tegen hem loopt, heeft Jamie nu gevraagd om zijn volmacht op te geven. Hij draagt ze over aan Jodi Montgomery, die al jaren voor Britney werkt en specifiek instaat voor haar gezondheid.

Die wissel komt er in het licht van een contactverbod dat Britney’s ex-man, Kevin Federline, tegen Jamie indiende. Federline wil namelijk niet dat hij nog met zijn twee zoontjes, Sean (13) en Jayden (12) mag omgaan. Volgens Kevin zou Jamie een deur hebben ingeslagen en Sean hardhandig hebben vastgepakt. Hoewel er geen blauwe plekken of andere verwondingen op de jongens werden teruggevonden, kregen ze wel het contactverbod.