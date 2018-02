Vader Beyoncé: "Mijn dochter zou niet zo bekend zijn als haar huid donkerder was" MVO

06 februari 2018

08u00 0 Celebrities Mathew Knowles, de vader van zangeres Beyoncé, deed enkele opvallende uitspraken over de bekendheid van zijn dochter. Volgens hem zou ze namelijk nooit zo beroemd zijn geworden als haar huid donkerder was.

"De grootste zwarte sterren hebben een lichtere huid, zoals mijn dochters", daarmee verwijst hij ook naar Solange, die druk bezig is met het opbouwen van haar eigen muzikale carrière. "Wie wordt er het meest gedraaid op de radio? Mariah Carey, Rihanna, Nicki Minaj en mijn kinderen." Dat zijn zwarte vrouwen, maar wel zwarte vrouwen met een lichte huidvariant.

Mathew geeft les in de hogeschool, en bracht zopas een boek uit genaamd 'Racisme: door de ogen van een kind'. "Ook zelf ben ik lang bevooroordeeld geweest. Mijn moeder zei me vroeger altijd: brengt geen half-zwart meisje mee naar huis. In die periode was de tint van je huid nog heel belangrijk. Dus helaas ben ook ik opgegroeid met die boodschap."