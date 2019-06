Vader Beyoncé heeft eigen verklaring voor haar carrière: “Enkel succesvol omdat ze niet zo donker is’” SD

20 juni 2019

11u49

Bron: ANP 0 Celebrities Mathew Knowles, de vader van Beyoncé, is ervan overtuigd dat de lichte huidskleur van zijn dochter een positieve invloed heeft gehad op haar carrière. Dat vertelde hij op het Amerikaanse radiostation SiriusXM. Het is volgens hem ook de reden waarom de donkere Kelly Rowland, die samen met zijn dochter in Destiny’s Child zat, minder succesvol is.

In het interview op SiriusXM vertelde Mathew Knowles een college te hebben gegeven over een studie van 15 jaar naar huidskleur in de muziekindustrie. Zijn conclusie? Dat zwarte vrouwen met een lichtere huidskleur het opvallend beter doen in de hitlijsten dan hun collega’s met een donkerdere huidskleur. Hij noemde Alicia Keys, Rihanna, Nicki Minaj en Beyoncé als voorbeelden. “In de muziekindustrie is er nog steeds segregatie", zei Knowles. “Programmatoren, zeker die van de radio, hebben een bepaald beeld over wat schoonheid is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Whitney Houston, naar haar foto’s, dan zie je hoe ze die lichter hebben gemaakt om haar er ook blanker te doen uitzien. Want er is dat idee: hoe lichter je bent, hoe slimmer je bent en hoe meer economisch voordeel je hebt. Over de hele wereld heeft men een opvatting over kleur, zelfs bij zwarte mensen.”

De presentator vroeg Knowles vervolgens of zijn dochter voordeel had gehaald uit haar lichtere huidskleur, en hij antwoordde: “Ik denk het wel, ja - ik denk dat het haar succes beïnvloed heeft. En ik gebruik Kelly Rowland (die samen met Beyoncé in Destiny’s Child zat en een veel donkerdere huidskleur heeft, red.) als een tegenvoorbeeld. Ze is een geweldig voorbeeld. Maar wat goed is: Kelly deed het wel extreem goed buiten Amerika, vooral in Australië. Kelly verkocht er meer dan 4 miljoen platen.”

Rowland zelf heeft zich in het verleden ook al eens uitgesproken over haar donkere uiterlijk. Ze vertelde in 2013 in een interview met Cnikky.com hoe ze het er moeilijk mee had: “Weet je, gelukkig had ik geweldige vrouwen in mijn leven die me hielpen om daarmee om te gaan. Ik herinner me dat er een periode was waarin ik mijn ‘chocoladekleur’ niet kon omarmen.” Maar dankzij gesprekken met onder andere Tina Knowles, Beyoncé’s moeder, leerde Rowland toch van zichzelf te houden.