Vader Ben Affleck: "Hollywood heeft voor de scheiding en het alcoholprobleem van mijn zoon gezorgd"

06 februari 2018

14u36

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Timothy Affleck, de 74-jarige vader van acteur Ben Affleck meent te weten waarom zijn zoon te maken kreeg met een alcoholprobleem en waarom hij zijn huwelijk met Jennifer Garner op een scheiding zag uitdraaien: "het is allemaal de fout van Hollywood", klinkt het.

"Hollywood is een walgelijke plaats. Ik denk dat dat een grote factor is geweest in het alcoholprobleem van Ben en in zijn scheiding", steekt Timothy van wal in Grazia. "Je wordt een beetje gedwongen om een ​​persoon te worden die moeilijk van je af te schudden is en die het moeilijk maakt om naar huis, naar je familie, te gaan. Het beïnvloedt je hele leven. Ik denk dat dat een van de gevaren is van de filmindustrie."

Timothy, die in het verleden zelf te maken kreeg met een chronisch alcholprobleem, zegt ook Ben echt komaf wil maken met zijn verslaving. "Er bestaat geen twijfel over dat hij een leven wil dat helemaal in balans is. Hij is daaraan aan het werken", klinkt het.