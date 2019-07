Vader Avicii: “Mijn zoon was niet van plan om zelfmoord te plegen” SD

03 juli 2019



Bron: CNN 0 Celebrities Klas Bergling, de vader van de in 2018 overleden dj Avicii, zegt in een interview met CNN dat zijn zoon niet van plan was om zelfmoord te plegen. Hij roept politici over de hele wereld op om mentale problemen al op jonge leeftijd aan te pakken.

“Volgens onze theorie heeft hij zijn zelfmoord niet gepland”, zegt Klas Bergling. “Het was meer zoals een verkeersongeluk. Op een bepaald moment gebeurde er heel veel, en dat kwam allemaal tegelijk. Dat bracht hem van zijn stuk." Volgens Bergling praatte hij vaak met Tim - zoals Avicii echt heette - over zijn mentale gezondheid. “Wanneer hij in een moeilijke periode zat, belde hij me", klinkt het. “We praatten dan veel over hoe hij over het leven dacht, en over meditatie en over liefde. Dat waren lange gesprekken, vaak meer dan een uur, over de oceaan heen.” Bergling zegt dat zijn zoon best gelukkig was in de periode voor zijn dood, maar voegt eraan toe: “Wanneer je erg gelukkig bent, of extreem gelukkig, is het niet zo'n grote stap om ongelukkig te worden. Kleine dingen kunnen je droevig maken of je uit balans brengen. Ik denk dat dat is wat er gebeurde.”

“Als dj of artiest moet je heel veel dingen doen die je niet wil doen, en dat eist zijn tol. Het vraagt veel van deze mensen - het reizen, het wachten op de vliegvelden, de late uurtjes. En Tim begon het gevoel te krijgen dat hij zich niet op zijn gemak voelde wanneer hij op een podium stond.”

Bergling zet zich nu in voor mentale gezondheid van jongeren. Hij roept politici in Zweden en over de hele wereld op om mentale problemen al op jonge leeftijd aan te pakken. “De school zou de beste omgeving moeten zijn voor kinderen, dus laten we er ook voor zorgen dat het dat is", zegt hij. “Het probleem is: wat doen we in onze samenleving om dit soort problemen aan te pakken? Het belangrijkste is om het probleem al vroeg aan te pakken. Het is echt een politieke kwestie die opgelost moet worden. We moeten hier niet nog tien jaar over discussiëren.”