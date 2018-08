Vader Avicii bedankt fans voor steun MVO

16 augustus 2018

15u50 0 Celebrities De vader van Avicii heeft de fans van zijn overleden zoon bedankt voor hun steun. Klaus Bergling nam woensdagavond in Stockholm een award in ontvangst namens zijn zoon.

"Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om hier vanavond te zijn om jullie te bedanken voor de fantastische prijs die jullie Tim hebben toegekend", zei Klaus Bergling volgens de Zweedse krant Aftonbladet. Het was het eerste openbare optreden van Bergling sinds het overlijden van Tim Bergling, zoals de Zweedse dj eigenlijk heette.

"Het is bijna onbegrijpelijk en het verwarmt de harten van ons gezin in deze moeilijke periode. Dus, heel erg bedankt aan iedereen." Het nummer Without You van Avicii werd door fans uitgeroepen tot lied van het jaar. In totaal werden meer dan een miljoen stemmen uitgebracht voor de belangrijkste Zweedse muziekprijs Rockbjörnen.

De 28-jarige Avicii overleed op 20 april in de Omaanse hoofdstad Masqat. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. "Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden", stond in een eerder gedeelde open brief van zijn familie.