Vader Amy Winehouse zegt dat geest zangeres hem thuis bezoekt (en ook zijn vrouw maakte al vreemde dingen mee) Koen Van De Sype

10u13

Bron: The Sun 0 Getty Amy Winehouse en haar vader Mitch. Celebrities Het is intussen meer dan zes jaar geleden dat zangeres Amy Winehouse (27) stierf, maar volgens haar familie is ze helemaal niet weg. Haar vader Mitch heeft aan de Britse krant The Sun verteld dat de geest van zijn dochter hem bezoekt. Bij hem thuis in het Britse Kent.

Volgens de man verschijnt ze soms als hij in bed ligt en ze gaat dan aan zijn voeteinde zitten. “Het is intussen al even geleden dat we Amy verloren, maar we hebben nog altijd heel moeilijke momenten. Zeker op haar verjaardag, op 14 september”, vertelt hij. “Na drie jaar begon ik te denken dat ze op een dag misschien kon terugkomen in een of andere vorm. En dat doet ze, spiritueel. De hele tijd. Er is geen beginnen aan om op te sommen hoeveel we haar zien.”

Bed

“Haar geest komt dan bijvoorbeeld aan het einde van mijn bed zitten. Ze kijkt me dan aan, met haar mooie gezichtje, zonder iets te doen of te zeggen. Ik vraag haar dan of alles in orde is met haar, want het maakt me wel een beetje nerveus. Anderzijds is het een troostende gedachte te weten dat ze er nog is en dat ze bij me in de buurt is”, gaat hij verder.

Ook zijn vrouw Jane ervoer al vreemde dingen. “De week nadat Amy stierf, was ik met Jane bij mijn zus thuis en plots hoorden we een klap. Het was een merel die tegen het raam was gevlogen en hij leek als twee druppels water op de vogel die op haar arm getatoeëerd stond. We raapten het dier op en zetten het op een tak. Maar het vloog weer naar me toe en ging op mijn voet zitten. Toen we het opnieuw op een tak hadden gezet, vloog het naar het midden van ons groepje en begon het te zingen. Het gebeurde ’s nachts, op een moment dat vogels normaal gezien niet rondvliegen.” (lees hieronder verder)

RV De merel die op de arm van de zangeres stond getatoeëerd.

Sindsdien let Mitch de hele tijd op merels. “Iedereen denkt dat het gewoon vogels zijn, maar ik ben er zeker van dat zij er nu ook bij is”, zegt hij nog. “Het is maar een van de dingen die me al overkwamen en die ik niet kan verklaren.”

De vader van de tragische zangeres richtte na haar dood de Amy Winehouse Foundation op, die jonge mensen moet helpen die worstelen met dezelfde drugs- en alcoholproblemen als zijn dochter. Er zijn ook plannen om een West End-musical te maken van haar leven.