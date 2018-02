Vader Affleck: "Hollywood zat achter de verslaving van Ben" MVO

07 februari 2018

Het leven in de spotlights heeft een zware wissel getrokken op Ben en Casey Affleck. Dat beweert hun vader Timothy in een interview in de Britse Grazia.

"Ik denk dat dat een grote factor is geweest in het drankprobleem van Ben", aldus de 74-jarige. "Je wordt gedwongen om je een imago aan te meten dat lastig is om van je af te schudden als je naar je gezin thuis gaat. Het verandert je hele leven. Dat is volgens mij een van de gevaren van de filmindustrie." Timothy is dan ook geen fan van Hollywood, dat hij "een walgelijke plek" noemt.

Papa Affleck steekt ook zijn hand in eigen boezem als het om de verslaving van Ben gaat. Zelf heeft hij ook een drankverleden. "Ik was jarenlang een chronische, zware alcoholist. Ik heb daarvan moeten genezen en gelukkig is dat geslaagd. Ben is ook serieus aan de slag gegaan om af te kicken, hij wil een gebalanceerd leven en daar werkt hij aan."

Beide broers zijn de afgelopen tijd beschuldigd van ongepast seksueel gedrag. Ben bood zijn excuses aan nadat een MTV-presentatrice bekend had gemaakt dat hij ooit in haar borst greep. Casey kocht een rechtszaak rond seksuele intimidatie af. Op die aantijgingen wil Timothy niet reageren. "Dat moet je aan hen vragen. Het zijn allebei lieve, goede mannen. Ik kan je wel garanderen dat ze vrouwen goed behandelen. Na ruim veertig jaar ken je je kinderen."