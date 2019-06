Vader (67) van Eminem overleden aan hartaanval IB

27 juni 2019

01u54

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Marshall Bruce Mathers Jr., de vader van Eminem, is op 67-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldt TMZ.

De 46-jarige Eminem had geen contact met zijn vader en schreef ook meerdere nummers over het ontbreken van een vaderfiguur tijdens zijn jeugd. Zijn vader probeerde in 2000 nog contact te zoeken met zijn zoon door naar de media te stappen, dit had echter geen succes. Eminem heeft nog niet gereageerd op het overlijden van Marshall Bruce Mathers Jr.

Eminems moeder Debbie Nelson schreef in haar autobiografie uit 2008 ook over de moeizame relatie die ze met haar ex had. Ze trouwde met hem op 15-jarige leeftijd, hij was 22, en twee jaar later werd Eminem geboren. Kort na de geboorte van hun zoon ging het koppel uit elkaar omdat Marshall haar zou mishandelen.