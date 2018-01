Véronique De Kock krijgt kritiek voor foto achter stuur: "Niet oké dit!" dbj

19 januari 2018

12u06

Bron: Instagram 5 Celebrities Na Natalia in november plaatste nu ook Véronique De Kock een foto op Instagram waarin ze achter het stuur zit. Net als Natalia toen, krijgt de ex-miss heel wat kritiek op het gsm'en tijdens het rijden.

Toen ze onderweg was naar de Miss België-verkiezing van afgelopen weekend in De Panne, plaatste Véronique De Kock een foto terwijl ze in de wagen zat. "Eerste klus geklaard, nu onderweg naar De Panne voor de volgende @porschecentreantwerpen @missbelgium_official", plaatste ze bij haar bericht.

Véronique was onderweg om de missverkiezing te gaan presenteren en rijdt op het moment waarop ze de foto neemt 100 kilometer per uur. Niet echt het goede voorbeeld als je in gedachte houdt hoeveel slachtoffers er in het verkeer vallen door het gebruik van de gsm achter het stuur.

De reacties op de foto zijn verdeeld. Enkelen vinden het gedrag heel ongepast. "Wilt gij niet meer rijden en tegelijkertijd met uw gsm bezig zijn?! NIET OKE DIT!!!!!!!" reageert iemand. Of ook: "Dat is snel genoeg voor een ferm ongeluk te veroorzaken ;) onverantwoord om dan nog een foto te nemen terwijl het maar een gesponsorde wagen is." Er zijn ook fans die vooral oog hebben voor mooie wagen waarmee ze rijdt. "Stoefen met uw Porsche", zegt iemand. "Of Top car👌👌👍"" De presentatrice lijkt niet al te zwaar te tillen aan de hele situatie. Ze laat ook weten dat haar wagen niet gesponsord is. "Niks gesponsord, kerel", aldus Véro.

Natalia

In november kreeg Natalia het met een soortgelijke foto ook zwaar te verduren. Ze plaatste toen een foto op sociale media waar in de reflectie van haar zonnebril te zien is dat ze aan het rijden was. Natalia reageerde toen erg laconiek op de commotie: “Veeel erger dat er zoveel ‘beloftes’ worden gemaakt die niet worden nagekomen...”, schiet ze terug. “En wat ligt er op jullie eigen bord?”