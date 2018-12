Usher vraagt officieel scheiding aan: “Maar we blijven innig verbonden” TDS

29 december 2018

12u10

Bron: ANP 0 Celebrities Negen maanden na het op de klippen lopen van het huwelijk tussen Usher (40) en zijn vrouw Grace Miguel heeft de zanger officieel een scheiding aangevraagd. Vrijdag leverde hij de scheidingspapieren in bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia, melden diverse entertainmentmedia.

Usher en Grace, die in 2015 trouwden, maakten hun breuk in maart bekend. “Na lange overweging hebben we gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan”, lieten de twee destijds weten. “We blijven innig verbonden, liefhebbende vrienden die elkaar blijven steunen in de volgende fases van onze levens.” Een woordvoerder van de Without You-zanger had vrijdag geen commentaar.

De 40-jarige Usher en de negen jaar oudere Grace hebben samen geen kinderen. Uit een eerder huwelijk heeft de zanger twee zoons.