Usher plant concertreeks in Las Vegas MVO

07 september 2020

08u40

Bron: ANP 0 Celebrities Usher (41) lijkt goede hoop te hebben dat hij volgende zomer weer gewoon kan optreden. De zanger heeft vrijdag een concertreeks in Las Vegas aangekondigd die in juli moet beginnen.

Usher begint zijn zogenoemde ‘residency’ in Caesars Palace op 16 juli en heeft vooralsnog tot en met het eind van het jaar twaalf concerten gepland. “Ik ben hier erg enthousiast over. Dit is iets waar ik al jaren over praat met mijn familie en mijn fans”, vertelde de zanger in ‘Good Morning America’.

Voor Usher is de zaal in de gokstad - waar 4.300 mensen binnen kunnen - wel een stuk kleiner dan hij gewend is. “Het is fantastisch, want het is de eerste keer dat ik zoiets doe”, vertelde hij aan ‘Billboard’. “Je hebt ijkpunten in je leven, toch? Eerst wil je dat je plaat op de radio wordt gedraaid, dan een Grammy winnen... Wel, Vegas was altijd zo’n ijkpunt voor mij, en ik kan niet wachten om het te bereiken.”