Usher gaat na vier jaar huwelijk met manager scheiden KDL

07 maart 2018

09u37 0 Celebrities Zanger Usher (39) en zijn echtgenote Grace Miguel (48) zetten een punt achter hun huwelijk. Dat hebben de twee gisteren bekendgemaakt in een mediaverklaring.

"Na lange overweging hebben we gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan. We blijven innig verbonden, liefhebbende vrienden die elkaar blijven steunen in de volgende fases van onze levens", schrijven ze in het statement. ,"De enorme hoeveelheid liefde en respect die we voor elkaar hebben zal alleen maar toenemen nu we verder gaan."

Usher en Grace, die ook manager is van de zanger, zijn nooit erg open geweest over hun relatie, die naar verluidt acht jaar duurde. Eind 2015 concludeerden fans dat het stel in het geheim getrouwd was, nadat Usher met een trouwring om was gespot.

Herpes

Het stel ging eerder dit jaar door een moeilijke tijd toen Usher werd aangeklaagd door een voormalig styliste. Uit haar rechtbankpapieren bleek dat hij haar ruim een miljoen had betaald, omdat ze herpes had opgelopen tijdens een affaire met de zanger. De rechtszaak van een andere vrouw die beweerde een soa te hebben opgelopen tijdens een one night stand met Usher, werd voortijdig afgeblazen.

Usher en Grace hebben geen kinderen samen. De zanger heeft twee zoons uit een eerder huwelijk. Onlangs raakte nog bekend dat Usher zijn woning te koop heeft gezet. Nu is duidelijk waarom dat gebeurde.