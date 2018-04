Universiteit van Ohio ontneemt Bill Cosby eredoctoraat IB

08 april 2018

02u17

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De universiteit van Ohio heeft het aan Bill Cosby toegekende eredoctoraat ingetrokken. Bestuurders van de universiteit hebben dit besloten. De in opspraak geraakte komiek kreeg het eerbetoon in 2001 tijdens een lezing bij de opening van het studiejaar.

Een woordvoerder van de staat Ohio zegt tegen Amerikaanse media dat Cosby de normen en waarden van de universiteit heeft geschonden. Het is de eerste keer dat de universiteit een eredoctoraat terugvordert.

In een rechtbank in Pennsylvania begint morgen de rechtszaak tegen de tachtigjarige Cosby. Afgelopen week zijn de benodigde twaalf juryleden geselecteerd. De zaak gaat van start met de openingsverklaringen van Cosby en de aanklagers.

Drogeren en misbruiken

Cosby wordt in de zaak beschuldigd van het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Vorig jaar wisten zowel de aanklagers als het juridische team van Cosby de jury niet te overtuigen, waardoor de zaak nietig werd verklaard. In de nieuwe behandeling mogen er meer getuigen tegen de komiek opgetrommeld worden. Naast Constand zullen nu vijf andere beschuldigers, onder wie model Janice Dickinson, hun verhaal doen in de rechtbank.