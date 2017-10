Unieke beelden van tweeling Céline Dion Redactie

Instagram Celine Dion met tweeling Nelson en Eddy.

Celine Dion (49) vierde maandag de 7de verjaardag van haar tweeling, en de wereld mocht het weten. De zangeres nam even een pauze van haar reeks concerten in Las Vegas, en bracht het feestje naar huis.

"Al 7 jaar, ik kan het niet geloven... De tijd gaat zo snel!" Schrijft ze. "Gelukkige verjaardag, mijn schatten! Ik ben ongelofelijk fier op alle 3 mijn zonen."

Want ook oudste zoon René-Charles (16) was van de partij. En ook hij deelde foto's van zijn broertjes Nelson en Eddy, in de gekste outfits.